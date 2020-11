Tiene Orfis ´otros datos´ en su revisión de Cuenta Pública 2019

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, dijo que llevan un avance importante en la revisión de la Cuenta Pública 2019, y refirió que ellos tienen su propia revisión tras los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revela un presunto daño patrimonial del gobierno de estatal de más de dos mil 400 millones de pesos.

"Traemos nosotros nuestras propias revisiones y normalmente la Auditoría Superior en esta etapa preliminar detecta algunos fondos que no hubieran sido debidamente comprobados, pero eso no significa que nosotros no atendamos nuestra propia revisión. En el caso ellos revisan determinados fondos y nosotros revisamos el conjunto de ingresos que recibió el Gobierno del Estado", abundó.

Explicó que, en el caso del Orfis, están en la etapa en la que los entes fiscalizables están tratando de solventar sus observaciones, lo que es normal dentro del proceso de fiscalización.

Refirió que se lleva la planeación correcta para entregar al Congreso del Estado oportunamente y de acuerdo con los plazos marcados.

"Vamos muy bien en los tiempos; afortunadamente el Congreso nos dio una prórroga para que pudiéramos entregar en enero lo que normalmente por como está establecido en ley debiéramos haber entregado el primer día de octubre", dijo.

Sin embargo, recordó que por la pandemia por el COVID-19 hubo un desfase que les obligó a que se recorrieran los tiempos.

"El Congreso del Estado entendió y nos otorgó una prórroga que se vence el 31 de enero de 2021", dijo.