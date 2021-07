Tiendas donde venden animales deben estar en constante supervisión

Y es que no basta con que algunas tiendas tengan permiso de venta por certificar que los animales de compañía que venden provienen de criadero, sino que "tiene que haber una supervisión coordinada y continua por parte de las autoridades, para ver en qué condiciones se les tiene en esos puntos de venta".

Y es que no basta con que algunas tiendas tengan permiso de venta por certificar que los animales de compañía que venden provienen de criadero, sino que "tiene que haber una supervisión coordinada y continua por parte de las autoridades, para ver en qué condiciones se les tiene en esos puntos de venta".

"De entrada, yo como protectora de animales estoy completamente en contra de la venta de ellos. Son seres vivos y no se vale que sean tratados como mercancía. En ningún establecimiento tendría que permitirse la venta de animales. No hay una cultura social de real cuidado y respeto a los animales, así que como rescatista eso es más trabajo para mí, porque muchos de los animales que son vendidos y comprados no terminan en un buen hogar, son maltratados o van a la calle", lamentó.

Así que, en todo caso, las personas que realmente deseen comprar un animal de raza y no adoptar uno de los muchos que necesitan hogar, mejor que vaya a un criadero certificado y no a una tienda o veterinaria donde venden animales.

Araceli Jiménez se refirió también a lo ocurrido en el centro comercial Plaza Ánimas de Xalapa, donde un incendio registrado la madrugada de este viernes 23 de julio afectó siete locales, entre ellos uno de mascotas

Si bien el parte oficial de Protección Civil de Xalapa indicó que no hubo muerte de animales, y que no había perros ni gatos, por lo que se logró rescatar a cuyos y peces –en peceras-, el hecho pone sobre la mesa el punto de lo delicado que es que se dejen encerrados en un local, en cualquier establecimiento, animales vivos.

"Sin duda volvemos al tema de la supervisión necesaria. Tiene que vigilarse que los animales en los locales estén en buenas condiciones, bien atendidos, y que haya alguien de vigilancia en la noche en esos lugares. Los animales son como niños, perros y gatos tienen el coeficiente intelectual de niños de tres a cuatro años, no se les puede dejar solos a merced de siniestros como el ocurrido, o a merced de emergencias médicas, de tantas cosas, es como si yo dejara solo mi albergue con 25 animales, no puedo.

"Aunado a esto, la gente que atiende esos locales generalmente es contratada para atender el local; es decir, no capacitada o sensible hacia los animales, entonces tratan a los animales como una mercancía que deja dinero y ya, por eso se requiere supervisión constante, que sepamos realmente qué pasa", enfatizó.

Ante ello, la protectora de animales y titular de Maussi Rescate Animal insistió en la importancia de que las autoridades supervisen la aplicación de la ley para que no haya maltrato animal; y que aun en el caso de los establecimientos autorizados a vender animales al certificar que son de criaderos se supervisen las condiciones en que se encuentran, y que en ningún momento del día o noche se deja a los animales solos, encerrados y sin supervisión de una persona que pueda auxiliarlos en caso de una emergencia.