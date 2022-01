"Allá todas nos vestimos así, es la costumbre que tenemos, así nos vestimos y hay para fiesta de 15 años, para boda, son bordados que se hacían desde antes, las abuelas y también hasta ahora trabajamos el algodón, lo sembramos, lo cosechamos, lo limpiamos, sacamos el hilo, hasta que llegamos al telar".

Cuando Teresa Morales tenía 7 años, su abuela empezó a enseñarle el bordado; por lo que ahora ella ha intentado compartir sus saberes.

Tiene una hija y dos hijos, ella ha empezado a bordar, y sus hijos se han dedicado al campo.

"Esto es de nuestros antepasados y lo conservamos, ellos bordaban, ellos no compraban ropa, ellos lo hacían del algodón, mi abuela trabaja su algodón y hacía sus camisas, naguas, y para boda igual lo sacaba de ahí".

Reconoce que, aunque a la niñez y a la juventud ya no le gusta trabajar el bordado ni vestir con la ropa tradicional, se les debe empezar a enseñar desde que son muy pequeños.

"Hay que enseñarles desde abajo hacia arriba para que ellos se vayan acostumbrando, y también enseñarles desde chiquitos, enseñarles cómo se van a portar, cómo van a respetar a sus mayores, desde chiquitos hay que enseñarles, porque si ya se les empieza a enseñar más grandes, ellos ya no van a querer aprender eso, ya no van a querer respetar, porque uno no les enseña desde chiquitos".

Teresa acude a las ferias o exposiciones culturales que les invita el Gobierno del Estado en los distintos municipios pues no cuentan con un establecimiento fijo, aunque ellos deben solventar sus gastos. Esa es la única forma de obtener ingresos, pero en muchos casos venden muy poco; ante esto llamó a la población a valorar su trabajo y no regatear, para seguir preservando ese arte y tradición.