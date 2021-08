Tercera ola de Covid-19 está en punto crítico, reconoce Gobierno de Veracruz

En conferencia de prensa dijo que la población "lo va a entender", pues han pedido medidas extraordinarias que se plasmaron en los decretos publicados este lunes.

Señaló que esto no implica el cierre de comercios, pero sí ser más estrictos con la entrada a los mismos.

"Estamos a tiempo de manejar la situación, por lo tanto el exhorto enorme y el énfasis en que observamos quizá porque están concluyendo su mandato, los alcaldes también se confiaron y había que volverles a decir ´no olvides a tu población, que todavía eres servidor´ y hay que dar un empujoncito más".

Remarcó que el secretario de Gobierno les pidió el apoyo a los ediles en este sentido, lo que se hizo también a través del sistema de Protección Civil que está en coordinación con los municipios.

Dijo esperar que haya buena respuesta, pues en las tres olas registradas han actuado y recordó que en coordinación con Tránsito del Estado y Seguridad Pública se han dado las instrucciones para empezar a reducir la movilidad sin afectar las actividades económicas.

Agregó que las actividades deportivas entran en el rubro de entretenimiento por lo que pueden hacerse de manera limitada pues no se suspende ninguna actividad.

"Cuando son en lugares abiertos no existe tanto problema si se hace uso del cubrebocas, el problema viene a ser en lugares cerrados", dijo.

Sobre la muerte del alcalde electo de Isla a causa del COVID-19, Abelino Barrientos Castro, dijo que no se reunió con él recientemente y que no tuvo oportunidad de saludarlo personalmente.

"No estoy teniendo reuniones con los alcaldes electos, todavía no, instruí al secretario de Gobierno para que lo hiciera, me he reunido con quienes tenemos planes inmediatos", dijo.

Condolencias

García Jiménez envió sus condolencias a todas las familias que han perdido alguno de sus integrantes a consecuencia del COVID-19 durante esta tercera ola, y también envió su pésame por el fallecimiento del arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios.

"Doy mis condolencias a la familia, a los familiares y también a todos y todas las familias que han perdido un ser querido en esta tercera ola, seguimos teniendo defunciones, no es el ritmo alarmante de las dos anteriores pero hay defunciones, a todas las familias mi sentido pésame".

Recordó que se puso en contacto con la familia y autoridades eclesiásticas para dar sus condolencias por el fallecimiento del prelado, ocurrido ayer a las 08:40 de la mañana a consecuencia de una hemorragia interna.

"También aprovecho para externar, ya lo hice de manera personal, envié mis condolencias a la familia del arzobispo y hoy también lo hago público a la comunidad católica de Veracruz por el sensible fallecimiento del arzobispo de Xalapa", dijo.