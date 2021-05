Temor por desabasto de medicamentos contra VIH-Sida; urgen compra

La Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH emitió un pronunciamiento para urgir el abastecimiento continuo de medicamentos antirretrovirales contra VIH y SIDA.

Y es que, aunque hace unos días "el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), que dirige Alethse de la Torre Rosas, aseguró que cuenta con el abasto suficiente para garantizar los tratamientos de esta población, es importante remarcar que esto no cubre todo el año, sino solamente hasta el mes de junio", precisó la Red.

La preocupación es en torno, detalla el pronunciamiento, a que se genere un desabasto que ponga en riesgo la salud y la vida de aproximadamente 265 mil personas, que reciben tratamiento contra VIH y SIDA en el país.

"Nos preocupa enormemente el hecho de que, aunque por el momento no haya desabasto, ello no implica que no exista la posibilidad del mismo de manera generalizada en tanto no hay fecha certera en la compra de dichos medicamentos por por falta de licitación oportuna".

A la par, agrega la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH, "preocupa que los operadores logísticos para Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Censida no están definidos todavía, es decir, no hay un modelo para garantizar la entrega de los medicamentos".

Ante ello, la ciada Red exhortó a la Secretaría de Salud Federal y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar "para que asuman su responsabilidad para con la salud y la vida de las personas con VIH y sida de nuestro país, dando inmedita solución para garantizar la efectiva planeación, adquisición, distribución y entrega de los medicamentos ARVs estos, erradicando toda posibilidad de desbasto".

Asimismo, llamaron al Censida, órgano rector nacional, dependiente de la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional para la Prevención y el Control del sida (Conasida), para que se manifieste en torno a la problemática.

Finalmente, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "asuma responsablemente su papel en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM010-SSA2-2010, para evitar el desabasto y garantice la entrega oportuna y continua de medicamentos ARVs para todas las personas con VIH o con sida que habiten en el territorio nacional".