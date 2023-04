Temo otra vez ser secuestrado, dice reportero de Poza Rica; sospecha de ministerial de Veracruz

Alrededor de 20 personas armadas y con el rostro cubierto, a bordo de tres camionetas de lujo, llegaron, le gritaron "policía ministerial" y se lo llevaron, asegura reportero



Ricardo Villanueva Ake, reportero del Diario Presente Veracruz, secuestrado durante dos días en Poza Rica, confesó que está dudando volver a ejercer su labor informativa, pues desde el evento tiene miedo y toda su vida ha sido afectada.

Ricardo Villanueva reiteró, como lo había informado su padre, Jesús Villanueva Hernández, previamente, que recibió amenazas por parte de un comandante de la Policía Ministerial en Veracruz.

Villanueva relató que se lo encontró en la colonia Ricardo Flores Magón de Poza Rica, Veracruz, él iba con un compañero reportero y se encontró con el comisario Ezequiel González, quien se transportaba en la unidad 193, una RAM de la Policía Municipal.

El sujeto les dijo a los reporteros que se detuvieran, empezaron a platicar, y después de un rato les dijo:

"Pónganse abusados, porque van a levantar a un periodista en estos días". Ellos le contestaron que ellos no se metían en problemas y él les contestó con grosería y luego les dijo que se evitaran una "tableadita".

Por lo que Villanueva se puso en comunicación con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz.

"No lo responsabilizo, pero espero que las autoridades lo investiguen para saber si tiene complicidad con este hecho violento que me ocurrió a mí", expresó Ricardo Villanueva en entrevista.

"Nunca me imaginé ser noticia. Nunca me imaginé estar atado de los ojos, de los pies, de las manos. Ser golpeado (...) Fueron días de terror, no puedo dormir, cierro los ojos, veo todo, recuerdo todo lo que pasé (...).

El lunes 3 de abril el Diario Presente Veracruz dio a conocer la desaparición del reportero Ricardo Villanueva, luego de que estuviera en un taller para arreglar su motocicleta muy cerca del centro de Poza Rica.

Según el director del medio, Jesús Villanueva Hernández, Ricardo habría sufrido amenazas previas.

VEN MANO NEGRA DE MINISTERIALES

El mismo día en que Villanueva fue localizado, circuló en redes sociales y medios de comunicación un video en el que Ricardo Villanueva declaraba formar parte de un grupo delincuencial e incluso que los vehículos de su medio eran usados para transportar droga.

El reportero relató que mientras él se encontraba en el taller mecánico, alrededor de 20 personas armadas y con el rostro cubierto, a bordo de tres camionetas de lujo, llegaron, le gritaron "policía ministerial" y se lo llevaron.

Le vendaron los ojos, lo maniataron de pies y manos. Lo trasladaron a una casa y lo estuvieron trasladando de un lugar a otro. Villanueva relató que lo torturaron e intentaban vincularlo con un jefe policial.

LO OBLIGAN A GRABAR VIDEO PARA RELACIONARLO CON HAMPA

Posteriormente, lo obligaron, mediante amenaza de muerte, a memorizar el mensaje que dio en el video difundido en redes sociales y medios de comunicación. Villanueva contó que estuvo alrededor de 4 horas grabando el video y que grabó varios más.

Después de que grabó el video, le avisaron que ya lo iban a liberar, aunque él no lo creía y relató que ese tramo de tiempo lo vivió con mucho temor, porque estuvo en contacto con armas que él podía tocar con varias partes de su cuerpo.

Al referirse al levantón, el reportero agregó:

"No tengo seguridad. Tengo ganas de ir con el doctor, me duelen mucho las manos, me duele la cabeza, me duelen muchas partes del cuerpo. Incluso quiero ir a comprar unos zapatos porque me privaron, me desnudaron, me quitaron todo (...) Y no puedo porque tengo miedo de que al salir me vuelvan a desaparecer", expresó Ricardo Villanueva en entrevista con RadioFórmula.