Eugenio vive en una pequeña comunidad cercana a la carretera que conduce a Tlalnelhuayocan, donde hace dos meses un tremendo socavón amenaza con devorar las casas de varias familias.

En la comunidad, donde habitan unas 35 personas, no hay paz ni de día ni de noche ya que el hoyo sigue creciendo a causa de la temporada de lluvias. Los pobladores sostienen que ninguna autoridad ha hecho nada.

"Todos los días vienen dos o tres a visitarnos, pero no hay nada" dice el afectado mientras recuerda que el tremendo socavón que afecta a toda la comunidad se ha ido agravando al paso de los días y ante la inoperancia de las autoridades que ya saben lo que ocurre, pero poco hacen por solucionarlo.

El hombre lamenta que se les da trato desigual, aunque no son un asentamiento irregular, sino que todas las casas tienen la debida documentación y pagan impuestos municipales para los servicios.

Sin embargo, con cada lluvia se forma un riachuelo que remueve a tierra y ya tiene 2 viviendas al borde de un hoyanco de 8 metros de profundidad.

Eugenio levanta la vista y con una mano apunta hacia la hilera donde inician las viviendas: "a la mera esquina le llegó el derrumbe; las autoridades dicen que no se puede hacer nada, no se ve nada -de apoyo-, hemos ido a municipio y no nos hacen caso".

Narró que el socavón inició mucho antes de los daños que causara en diversos puntos de la entidad veracruzana el huracán Grace, pero con cada día pone en riesgo a más y más personas con viviendas en la zona.

"Antes del huracán, estaba un árbol y ese se cayó y como se debilitó el suelo mire hasta donde viene. Cada que llueve se desbanca", alerta el lugareño, quien pide al gobierno estatal o al municipal atender este asunto.

El hombre vive con su esposa y su hijo y sabedores de que pueden perder su patrimonio, Eugenio revela que las autoridades locales ya les han señalado que es mejor migrar del sitio.

"El municipio me dice que me vaya, pero para dónde me voy", cuestiona al recordar que cría animales de corral, que son su sustento familiar.

"No tengo fuerzas, me duele la cirugía y ya no puedo trabajar, antes teníamos animales y los vendíamos, pero ahorita ya no se puede ahora pues tenemos unas gallinas, pero yo no quiero irme", dice convencido.

En el lugar hay cinta que advierte del peligro de acercarse al hoyanco, que ha infundido miedo a todos quienes habitan el área.

Los vecinos, que han tratado de contener el avance estiman que el diámetro y la profundidad del socavón ya es de más de 8 metros.

"Puede ser una tragedia", advierte.

El socavón, aparentemente es producto de los escurrimientos de la carretera y pese a que se ha comunicado del hecho tanto a los municipios de San Andrés Tlalnehuayocan y Xalapa, las autoridades no brindan soluciones a los pobladores.