Temen que crisis en economía de Veracruz por pandemia dispare delitos

El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (Canagraf), Fernando Arana Watty, dijo que el desempleo como consecuencia de la pandemia por coronavirus, es sinónimo de inseguridad porque la gente tiene que comer.

"La gente se sigue enfermando de otras cosas, los hijos tenemos que seguir alimentándolos y demás, entonces la gente si no tiene trabajo empieza a delinquir y no es justificable, pero es entendible y es en lo que se tendría haber pensado al no apoyar a las empresas para que continuaran abiertas y si no son esenciales apoyarlas con parte de sueldo, servicios, para que cuando esto se reactive Xalapa pueda florecer otra vez", dijo.

Y es que actualmente se observa por todos lados letreros en locales de "se vende, se renta o se traspasa" y no hay alguien que se anime a poner un negocio, añadió.

Asimismo, recordó que los empresarios han expresado a las autoridades locales, que el cierre de comercios no debe ser únicamente en el centro de la ciudad sino en toda la periferia.

"Uno puede ver que sí hay locales cerrados en el centro y se oye como que estamos haciendo algo a favor de evitar el contagio, pero se sale uno del centro y ve uno los comercios informales, los ambulantes vendiendo como si nada, ni cubrebocas hay, ahorita ya empezaron, pero meses atrás ni cubrebocas ni sana distancia entonces debería ser parejo", dijo.

Sostuvo que, aunque se entiende que la gente debe llevar el sustento a sus hogares, pero es necesario cuidarse, "y si vamos a trabajar en medio de la pandemia debemos tener todas las medidas de salud porque si no sale más caro, y no vale la pena cerrar el centro cuando la periferia de Xalapa y otras calles están abiertas como si nada", dijo.

El líder empresarial dijo que si hay empresarios que ya no podrán abrir es porque se gastaron su dinero en sueldos e impuestos y tuvieron que resguardar sus locales para tener protecciones, candados para evitar ser saqueados al estar cerrados lo que significó un gasto extra.

Pero, además, sostuvo que para abrir se requiere de algunas normas que aún no están bien alineadas tanto a nivel municipal ni estatal y ello les da incertidumbre pues podrían recibir multas y prefieren no arriesgarse.