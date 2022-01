La cirugía mayor requiere, además, una nueva Ley Migratoria y la creación de la Secretaría de Asuntos Migratorios a cargo de un cuerpo colegiado, que no improvise en el tema migratorio, que no solamente se reaccione con la Guardia Nacional conteniendo migrantes en la frontera, enfatizó.

VERACRUZ, PASO OBLIGADO

Solalinde Guerra denunció, desde hace más de 10 años, atrocidades que padecen los migrantes centroamericanos, principalmente, en su paso por México, de camino a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Muchos huyen no solamente de la pobreza, sino de crisis de violencia, de la delincuencia. En esa travesía, Veracruz es paso obligado y, muchos hombres, mujeres y menores han sufrido robos, secuestros, extorsiones, asesinatos, tráfico de personas, al caer en manos de la delincuencia.

Y en este escenario de "tener que irse del país de origen", el miedo al COVID-19 no ha frenado el viaje. Se sabe que ha habido casos en otros puntos, de personas migrantes que han enfermado, "pero afortunadamente en el albergue sólo hemos tenido falsas alarmas".

Desde hace por lo menos diez años, el sacerdote quien fue nominado a Premio Nobel de la Paz en el 2017, advirtió que Veracruz era quizás el cementerio clandestino más grande del país. Ahora, afirmó, aunque el tráfico de migrantes ha disminuido, éste delito no ha desaparecido; y aunque hay buenas voluntades, falta mucho por avanzar en el tema migratorio, consideró el Padre Solalinde, como es conocido.

-¿Cómo observa la situación migratoria en Veracruz y en México, actualmente?

"Yo soy muy franco, no rebusco las palabras, yo lo que pienso sale de mi conciencia y de mi corazón y lo digo, y tampoco tengo un respetillo mal entendido para con nadie. La verdad es que migración es un tema muy difícil, muy complejo, es todo un reto a nivel global, pero a nivel de México lo es más porque ha entrado en una etapa de cambio, el cambio tiene que ser total, no es instantáneo, no va a ser mañana, pero tiene que empezar, todos los que estamos en diferentes campos tenemos que hacer lo que nos toca (...) Del presidente Andrés Manuel sigo teniendo una excelente opinión de él, no dudo nunca de su buena voluntad, de que es una persona íntegra, pero no es especialista en todos los temas, no se puede serlo y no tiene porqué serlo, y aunque tiene ideas muy buenas y centrales respecto a migración, como lo es buscar la solución en los países de origen, creo que aunque el presidente tiene buena voluntad, quienes han estado a cargo de las instituciones migratorias, no han honrado la 4T.

"Entonces se necesita una solución de fondo para la cuestión migratoria, porque estamos viendo que los traficantes pasan, yo no digo que con la misma frecuencia, pero pasa, y no pasa nada más porque sí, seguramente tienen cómplices que les ayudan. hablábamos antes del crimen organizado y del crimen autorizado que se sigue dando, no de la presidencia, y aunque el gobierno federal no está cruzado de brazos y está investigando, el problema es qué respuesta se va a dar en el tema migratorio a nivel de Estado, cómo se va a responder con políticas públicas, no nada más con acciones migratorias de reacción (...) Yo creo que el ejecutivo ha hecho lo que ha podido y no ha podido mucho en el tema migratorio, y entonces se necesita un cirugía mayor en el tema migratorio".

Se necesita, añadió, "hacer cambios drásticos" con la participación de instituciones, de la ciudadanía, a nivel gobierno, de Derechos Humanos, activistas.

"Hoy tenemos un gobierno con buena voluntad pero con una situación migratoria a nivel regional crítica, y se requiere dar una respuesta".

SE REQUIERE NUEVA LEY MIGRATORIA Y RETIRAR EL INM; NECESARIA, SECRETARÍA DE ASUNTOS MIGRATORIOS

El cambio que se requiere necesita al Poder Legislativo, llamó el padre Solalinde. Y es que recordó que hace 10 años se logró la Ley Migratoria, lo cual no es nada menor, ya que se dio con unanimidad de legisladores de todos los partidos, sin abstenciones no votos en contra. Incluso, refirió, en ese entonces un senador priista manifestó que tratándose de migrantes, no hay colores, "y así debe ser", pero los tiempos han cambiado y se necesita una nueva ley migratoria".

Alejandro Solalinde Guerra hizo hincapié en que se necesitan "verdaderas políticas migratorias, que en mi opinión no hay. Se necesita la convergencia de instituciones y del gobierno federal en una iniciativa en el Poder Legislativo, porque se necesita una nueva Ley Migratoria, y se requiere de plano retirar el Instituto Nacional de Migración porque por una razón o por otra no ha respondido como debería, y se necesita generar una Secretaría de Asuntos Migratorios que la maneje un cuerpo colegiado, con la presencia de Relaciones Exteriores, Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, del Trabajo, por supuesto la Secretaría de Seguridad, contando con la sociedad civil y todas las iglesias. En este cuerpo colegiado tendrán que participar personas que sepan del tema, la migración no es un tema en el que se puede improvisar, y desgraciadamente se ha improvisado".

MIGRANTES, TRATADOS COMO DELINCUENTES; ESTACIÓN DE ACAYUCAN ES UNA CÁRCEL

Hasta ahora, aunque hay visión gubernamental de derechos humanos, la respuesta que se ha dado ante las caravanas que han migrado masivamente de Centroamérica, es de reacción, cerrando fronteras, llevando a la Guardia Nacional a cuidar los límites del país, y eso no puede pasar más.

"No se trata de que sea una frontera de puertas abiertas, tiene que haber un control en éstas, una verificación, pero no una persecución como se vio el año pasado en 50 puntos de la República Mexicana que hubo operativos con resultados desastrosos, me consta que le quitaban las visas a personas que se las había dado el mismo instituto, o casos peores como personas a quienes les quitan su visa permanente y las deportan, y esto ya llegó al límite. Se requiere ya una respuesta inmediata".

Se tiene que apoyar con visas humanitarias que se respeten, con refugio, tiene que abordarse el complejo tema migratorio con una visión integral, no tratando como delincuentes a personas: hombres, mujeres, niños, niñas, menores de edad, que han salido o huido de su país en busca de una vida mejor, resaltó Alejandro Solalinde Guerra.

"Las estaciones migratorias se tendrían que reorientar, no deberían servir para retener o deportar migrantes, sino más bien como centros de promoción de derechos humanos. Por ejemplo, la estación migratoria de Acayucan Veracruz es una cárcel, y tiene la fisonomía y las características que tiene una cárcel, bien haría el Instituto Nacional de Migración, en cederlo a un cuartel de la Guardia Nacional, y quizás otras estaciones más. Se tienen que dar pasos importantes para cambiar completamente la política migratoria".

-¿En Veracruz, las violaciones de derechos humanos hacia migrantes, el tráfico de personas por parte de grupos delictivos, que ha denunciado desde hace años, siguen ocurriendo de la misma manera?

"Veracruz sigue siendo paso obligado y sigue siendo un ruta conocida por los traficantes de todo. Fue ruta de Los Zetas, del Cártel del Golfo, ahora Cártel Jalisco Nueva Generación, es un paso estratégico muy importante. Ciertamente el gobernador Cuitláhuac ha hecho un esfuerzo enorme y ha ayudado mucho a alivianar esto, pero en el tema migratorio se necesita de verdad hacer algo muy bien pensado, concentrado y generando sinergias de las instituciones y dar una respuesta quirúrgica buenísima, pero de verdad bien pensada, con personas que conozcan el tema de migración, no se pueden dar bandazos. Se necesita que Veracruz también tenga un papel importantísimo, estratégico, dentro de esta transformación, en el tema migratorio".

Y destacó: "Veracruz es clave. Por supuesto que ha disminuido, pero sigue el tráfico de personas, eso sigue, porque es la ruta".

Las personas migrantes siguen siendo blanco de todo tipo de vejaciones. Muestra de ello es lo ocurrido en el mes de diciembre, en Chiapas, donde la volcadura de un tráiler costó la vida de 53 personas migrantes. Además, este enero de 2022, tras un accidente en Veracruz, se descubrió que se trasladaba a personas migrantes. Los polleros siempre se aprovechan, refirió el Padre Solalinde Guerra.

La migración sigue. En la travesía siguen viajando solos niños, niñas, adolescentes. Migra gente de todas las edades, personas a quienes no se les puede tratar como delincuentes. Migrar es un derecho humano. La migración es un tema complejo que necesita atención de fondo, acentuó para IMAGEN DEL GOLFO, el Padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos humanos y también autor del libro "El reino de Dios, replanteamiento radical de la vida".

Adelantó que el 21 de enero de este 2022 se tiene programada la Cuarta Sesión de Trabajo en el Senado de la República, por el tema migratorio.