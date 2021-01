Tasa de suicidios en Xalapa, poco alarmante; aumentan en diciembre

El oficial del Registro Civil, José Luis Martínez Corona, dijo que la época invernal así como las fiestas decembrinas pueden causar depresión en grupos vulnerables como es antes de los 20 y después de los 60 años.

"Sí hay registro de que en época invernal, se dan casi los suicidios pero esto es durante todo el año, especialmente en la época de las fiestas vemos que causa depresión", dijo.

Explicó que eso se da más en adultos mayores, aunque no están exentas las personas más jóvenes.

Expuso que se ha observado que las personas de menos de 20 años y de más de 60 son los más vulnerables a depresión que puede llegar a terminar hasta en el deseo de quitarse la vida.

"Lamentablemente en nuestro registro se ve que personas menores de 20 años también sufren la misma afectación", añadió.

Aunque no precisó la cifra, el funcionario municipal explicó que en Xalapa el número no es alto pues la capital del estado pese a su tamaño no es una ciudad donde el índice de defunciones por suicidio sea alarmante.