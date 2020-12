Supuestas autodefensas no se permitirán en Veracruz: SSP

Los llamados grupos de autodefensas que buscan ingresar a Veracruz "salen asustados" del estado, y en un caso por las prisas que tenían dejaron una camioneta abandonada.

Así lo afirmó en su comparecencia ante el Congreso del Estado el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

El funcionario aseveró que fue cuestionado sobre estas agrupaciones que han reportado presencia en municipios como Acultzingo, Calcahualco y Emiliano Zapata.

Al respecto el funcionario estatal dijo que cualquier ciudadano puede armarse y defender sus propiedades al interior de su domicilio; sin embargo, no se permitirá que lo hagan fuera de sus propiedades.

"En Veracruz hay grupos de personas dentro de sus terrenos, en sus parcelas, en donde ellos tienen armas que no son de uso exclusivo del Ejército como lo marca el Artículo 10 de la Constitución; todo mundo puede tener un arma para proteger sus tierras, ganado o propiedades.

"Mientras no salgan ellos de esta conducta con Seguridad Pública y otras autoridades nunca van a tener algún problema, siempre que estén adentro", señaló.

Al respecto aseveró que en 2020 se registró el caso de un grupo de supuestas autodefensas, a quienes no se les permitió infringir la ley.

"Vinieron unas personas que se denominaban autodefensas, pero nosotros desde el momento en que infringe la ley una persona para nosotros y para el tema jurídico son delincuentes. Hicimos un operativo, tratamos de dar con ellos y salieron tan asustados del municipio y del estado de Veracruz que dejaron hasta una camioneta abandonada.

"No vamos a permitir que ningún grupo, que se llame autodefensa, o cualquier grupo que no cumpla con la ley hacernos de la vista gorda. Nosotros vamos a detenerlos, en esta ocasión desgraciadamente no pudimos pero sí pudimos quitarle la camioneta y ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado", destacó.

Cabe señalar que el hallazgo de dicha camioneta fue reportado por la propia Secretaría de Seguridad Pública el pasado 9 de agosto del año en curso en el municipio de Acultzingo.

>> Por inseguridad, 50 municipios de Veracruz cuentan con autodefensas