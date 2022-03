Para bañarse, cocinar y lavar ropa deben gastar en garrafones de agua o cooperar para contratar el servicio de una pipa.

Noticia Relacionada Muere trabajador de Limpia de Xalapa que cayó del camión recolector la semana pasada

Cansados de esta situación, hacen un llamado al alcalde para que solucione este problema que tiene años sin atenderse.

De acuerdo con los vecinos de las colonias Represillas y ampliación 21 de Marzo, la distribución de agua potable es deficiente porque se sospecha que el sistema de distribución estaría dañado.

Las fugas son constantes y en las partes altas de ambas colonias es donde hace más falta el líquido. Solo llega por las noches y durante el día padecen el desabasto.

"Primero eran casi 20 días y no nos caía ni gota, ahorita a veces nos cae cada 15 días y ahorita no viene enseguida, falta mucho el agua y si cae, cae en la noche un ratito y al otro día que nos levantamos pues ya no nos da tiempo de alcanzar a agarrar agua", comentó la señora Guillermina García, habitante de la calle Benito Juárez de la colonia Represillas.

Cada vez que reportan una fuga, aseguran, personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) acude para realizar reparaciones; sin embargo, el agua sigue faltando porque piensan que es necesario el reemplazo del equipo.

La justificación de la autoridad ha sido, desde siempre, que la falta de agua se debe a los tandeos que se implementan en la demarcación; sin embargo los colonos no se explican por qué el agua falta todos los días del año, cuando los tandeos son por temporadas.

Cansados de tener que buscar agua por sus propios recursos, los vecinos amagan con dejar de pagar el servicio, puesto que los recibos llegan puntuales más no así el líquido.

Entre ellos han buscado la alternativa de recolectar el agua en cubetas y recipientes con cada temporada de lluvias, mientras ahorran para poder adquirir una cisterna que es imposible de costear debido a que la mayoría de ellos son de escasos recursos.

Piden a la autoridad les pueda facilitar la adquisición de cisternas u otros mecanismos de recolección de agua para enfrentar el desabasto diario.

Las colonias se encuentran asentadas en laderas y lomas muy cerca del Cerro de la Galaxia; para poder acceder es necesario ingresar por la colonia Veracruz a través de la Prolongación Ébano.