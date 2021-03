Suben desapariciones de personas LGBT en Veracruz

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ, Benjamín Callejas Hernández, reveló que en Veracruz los casos de desapariciones de integrantes de la comunidad de la diversidad sexual se han incrementado por lo que es necesario revisar los casos.

Señaló que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas debe revisar estos casos dado que muchas veces los familiares no dan a conocer la orientación sexual o de género de sus familiares.

Explicó que esta situación provoca que no se cuente con estadísticas formales sobre estos casos y detalló que tan solo durante 2020 se reportaron 15 casos de desaparición de miembros de la comunidad, quienes después fueron encontrados sin vida.

Insistió en que un alto índice de personas desaparecidas pertenecen a la comunidad LGBTTTI+, "y aunque muchas veces las familias omiten la orientación de género de sus familiares, lo que sabemos es que hay un alto índice de desaparición de nuestros compañeros y luego aparecen sin vida".

Callejas Hernández adelantó que lanzarán una campaña para promover la protección y cuidado entre los miembros de esta comunidad.

"Hay que cuidarnos todos y todas y hacer un llamado de atención a la Comisión Estatal de Búsqueda porque hay un incremento de personas desaparecidas; el año pasado desaparecieron 15 personas y luego aparecieron muertas", dijo.

Asimismo, refirió que en el estado hay 126 crímenes de odio que no se han resuelto y cuyas carpetas de investigación no se han concluido o bien no se han integrado de manera correcta.

Expuso que desde diciembre pasado la fiscal general Verónica Hernández Giadáns no los ha recibido para dar seguimiento a los casos y que las investigaciones van muy lentas.

"No se han integrado las carpetas debidamente, algo pasa en el debido proceso y aunque debo reconocer que se instruyó al personal para atender a la población de la diversidad sexual, desde diciembre no hemos vuelto a tener una mesa de diálogo".