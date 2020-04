Confirman 4 casos de coronavirus en Coatzacoalcos; van 54 en Veracruz

La Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados mil 176 casos de coronavirus (COVID-19), de los cuales 654 resultaron negativos.

Asimismo, 468 sospechosos (281 mujeres y 187 hombres de entre 1 y 89 años de edad) de 65 municipios, continúan en investigación: Veracruz 147, Xalapa 57, Coatzacoalcos 40, Boca del Río 26, Poza Rica 19, Córdoba 18, Orizaba 14 y Medellín 13; con 8, La Antigua y Minatitlán; 6, Cosoleacaque y Úrsulo Galván; 5, Actopan, Cosamaloapan, Emiliano Zapata, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla y Tuxpan; 4, Alvarado, Coatepec y Puente Nacional; 3, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, Paso del Macho, Tierra Blanca y Zongolica; 2, Acayucan, Amatlán de los Reyes, Banderilla, Catemaco, Fortín, Hueyapan, Papantla, Paso de Ovejas, San Rafael y Tezonapa; y uno, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo, Alto Lucero, Naranjos, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Las Choapas, Chocamán, Coscomatepec, Cuitláhuac, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jamapa, Jilotepec, Manlio Fabio Altamirano, Martínez de la Torre, Nanchital, Pánuco, Perote, Soledad Atzompa, Tantoyuca, Teocelo, Tihuatlán, Tlacojalpan, Las Vigas, Villa Aldama y Yanga. De estas personas, 71 están hospitalizadas y 397 con manejo ambulatorio y estables.

El número de positivos es de 54: 15 en Veracruz, 14 Boca del Río, 5 Poza Rica, 4 en Xalapa y Coatzacoalcos, 2 en Córdoba y Tlacotalpan; y uno en Emiliano Zapata, La Antigua, Alvarado, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Perote, Fortín y Santiago Tuxtla (defunciones en Tlacotalpan, Emiliano Zapata y Poza Rica). Del total de positivos, 31 están en recuperación tras 14 días de seguimiento y 20 casos más, en aislamiento y estricta vigilancia.

El 56 por ciento de los casos positivos no presenta antecedente de viaje a otros países, sino que tiene su origen en el contagio comunitario debido, en gran medida, a la insistencia de la población en no acatar las recomendaciones de sana distancia y aislamiento domiciliario.

Es necesario que quienes puedan permanezcan en casa durante el periodo ya establecido (30 de marzo al 30 de abril) y aquellos que realicen actividades esenciales implementen las siguientes medidas: No organizar ni acudir a eventos de más de 50 personas, lavarse las manos con frecuencia, al estornudar o toser cubrirse con el ángulo interno del brazo y no saludar de beso ni abrazo.

Mientras que a la población joven, nuevamente se le conmina a resguardarse en su hogar, toda vez que no está exenta de contraer el virus. No es tiempo de fiestas, días de campo, reuniones con amistades, ir a balnearios, ríos o playas, NO SON VACACIONES; por lo contrario, la meta es reducir la curva de contagio, y eso será posible únicamente actuando con responsabilidad.

La ciudadanía tiene a su disposición el número gratuito 800 012 34 56, a través del cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si existe o no un posible caso.

Mientras que en la página web coronavirus.veracruz.gob.mx podrá consultar información oficial y verídica en torno a la evolución del panorama epidemiológico.

Quédate en casa cuidando tu salud y la de los demás.