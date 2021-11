En Xalapa no hay focos rojos por inseguridad , afirmó el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado , quien consideró " hechos aislados " eventos como el enfrentamiento en Jardines de Xalapa .

"Desgraciadamente en un operativo del 911 nos reportaron gente armada, llegaron nuestros elementos, desgraciadamente tenemos un elemento caído en cumplimiento de su deber y tenemos dos delincuentes abatidos".

Rechazó que la policía estatal esté siendo rebasada, y consideró que antes las autoridades se hacían de la "vista gorda" y ahora están enfrentando a la delincuencia.

"Son hechos aislados ahorita. La capital es parte de los operativos y muchas veces responden a balazos y nosotros tenemos que responder también igual".

Gutiérrez Maldonado dijo que si bien en días pasados se han dado ejecuciones en la capital, señaló que tienen personas identificadas por estos hechos y seguirán trabajando para mantener los índices bajos de delincuencia en la ciudad.

No obstante, reiteró que en Xalapa no existen focos rojos en materia de inseguridad, por lo que no será necesario incrementar la vigilancia fuera del Buen Fin.

En cuanto al homicidio de Juan Carlos Montano, hermano del ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Miguel Alemán, Alejandro Montano, lamentó los hechos y afirmó que ya trabajan en dos líneas de investigación.

"Tenemos dos líneas de investigación; la Fiscalía tiene la carpeta abierta y muy pronto daremos resultados como se ha hecho en los demás casos"