´Somos pobres´; en Xalapa, denuncian altos cobros por agua potable

Acusaron que aun cuando se está aplicando el programa de tandeos por el estiaje y dos días a la semana se quedan sin el líquido, los cobros no se reducen .

La usuaria Concepción Medina acudió este martes al ayuntamiento a pedir la ayuda del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien se comprometió a revisar ese y otros casos con el mismo problema.

"Estamos en una colonia popular, estamos sin trabajo y nos llega la cuenta de agua de mil 500, casi mil 600 pesos, nos quitan el agua dos veces a la semana, al mes cuánto es y en lugar de que reduzca, aunque nos la están quitando, aumenta, yo creo que no es justo", dijo.

Insistió en que viven en una colonia popular y no residencial; "yo creo que ni en Las Ánimas pagan estas cantidades, no queremos que nos la regalen sino que sean justos porque somos pobres, no tenemos trabajo".

Recordó que desde el gobierno municipal anterior están pagando las mismas cantidades, por lo que le pidieron ayuda al alcalde Rodríguez Herrero.

Explicó que en su vivienda viven seis personas y cada que les llega el recibo de agua tienen que ir a reclamar por los altos costos.

"Hace años pagábamos 300 y ahora, de estos años para acá, aumentan bien bonito, yo también pido que la ciudadanía haga conciencia y a quienes les estén llegando esos recibos altos que se manifiesten porque la unión hace la fuerza".

Agregó que los xalapeños ya pagan impuesto y ahora también les cobran 31 pesos por el pago de Servicios Ambientales, "no digo que es mucho, pero yo sin trabajo".

Explicó que aunque ya acudieron a cancelarlo, se esperan que en los próximos meses ya no les hagan ese cobro, por lo que decidió levantar la voz y llamó al resto de población con inconformidad a hacer lo mismo.

