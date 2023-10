Sólo se piensa en políticas partidistas, reprocha Arquidiócesis de Xalapa

A pesar de que existen problemas más importantes por resolver como la inseguridad, la inflación económica, el deterioro del medio amiente o la falta de medicamentos en hospitales, las autoridades y amplios sectores de la sociedad prefieren enfocarse a los temas partidistas.

Esta fue la crítica que hizo la Arquidiócesis de Xalapa, a través de su vocero Juan Beristain de los Santos quien indicó que los tiempos que estamos viviendo en nuestra patria y en el Estado de Veracruz, orillan únicamente hacia los temas de políticas partidistas.

"Esta mirada unidireccional no es sana, porque seguimos con muchos problemas que no debemos desatender y no se han resuelto del todo: La violencia en Medio Oriente, las dinámicas de violencia, la falta de medicamentos en los hospitales, la desintegración familiar por la migración de connacionales al país vecino del norte o la inflación económica", añadió.

Resaltó que las autoridades y la sociedad no deben olvidar que todavía hay mucho que hacer y resolver en lo social, cultural, económico y política del bien común.

De igual forma, en el respeto y promoción de la dignidad de la persona y de la familia son tareas que nunca terminan de realizarse.

En el caso del respeto a los derechos fundamentales debe ser una meta y tarea que debe renovarse y replantearse a corto y a largo plazo "se ha hecho mucho pero no se ha realizado todo".

Falta seguir formando la conciencia de todos para que se respeten estos valores fundamentales en todos los niveles, refirió.

"Antes que querer afrontar y resolver estos graves problemas respetando la dignidad de las personas y de las familias, y el derecho inviolable de todo hombre a la vida, prefieren promover e imponer por cualquier medio, una masiva planificación de los nacimientos", agregó.