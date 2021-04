Solo 6 reportes de amenazas a candidatos; no hay denuncias

En lo que va del proceso electoral se tienen reportes de seis casos de presuntas amenazas contra candidatos a puestos de elección popular, pero ninguno ha presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Incluso dio a conocer que, de éstos, dos ni siquiera son candidatos registrados ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) o la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, una candidata en Xalapa del PRD y otro en Emiliano Zapata de Morena.

"De esos seis, dos no son candidatos; uno de los casos fue en Xalapa de una que decía ser la candidata del PRD y resulta que va la alianza PAN-PRD-PRI, nosotros corroboramos y no tenía registro (...). El otro caso fue lo mismo, no se identificó a la persona y no encontramos partido que lo tenga registrado ni se sabe quién es", dijo el mandatario.

"Para acabar pronto", expuso, de los seis reportes que se tienen, ninguno de los presuntos agredidos o amenazados ha interpuesto denuncia, por lo que llamó a hacerlo ante la FGE para poder dar las medidas de seguridad necesarias.

Se refirió al caso de un candidato en Carlos A. Carrillo, quien al presentar una denuncia por presuntas amenazas, en las primeras indagatorias salió un video de su hijo disparando un arma de fuego y diciéndose de un cartel.

En ese sentido exhortó a los aspirantes a cargos de elección popular y partidos políticos a tomar con seriedad el tema de la seguridad y en caso de tener agresiones denuncien ante las instancias correspondientes de manera formal.