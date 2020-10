Sofía Huerta reta a magistrados; culpa a Eric Cisneros de golpe de estado

La magistrada Sofía Martínez Huerta se presentará el lunes ante la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, de donde fue destituida, durante una sesión extraordinaria del pleno.

La ex funcionaria señaló que se acudirá al recinto porque "yo soy presidenta y actuaron de manera ilegal y lo voy a demostrar. Si me atacan o me hacen algo entonces sí los voy a denunciar", dijo en entrevista con MILENIO.

Aseguró que fue víctima de un "golpe de estado", pues su destitución violó la legalidad, asegurando que los magistrados del Poder Judicial rebasaron sus funciones. Martínez acusó al secretario de gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de organizar su salida y amenazarla, pues fue él quien la llamó con anterioridad para pedirle su renuncia al cargo.

"¿Cómo un secretario de gobierno me pide la renuncia a título personal, manifestando que tiene pruebas contra mí y que ya es tiempo que me haga una un lado y que cuide mucho?, ¿Qué a la familia no es conveniente tenerla cerca? Para mí eso es una amenaza de parte del señor secretario", dijo.

La ex funcionara añadió que todo lo que se ha hecho y dicho en su contra, además de ser un tema político, obedece a una clara política de género violenta.





Martínez negó las acusaciones de desfalco y nepotismo, y las calificó de falsas. Comentó que tiene dos hijos trabajando en el Poder Judicial desde hace diez años, pero aclaró que obtuvieron sus puestos tras haber aprobado los exámenes pertinentes, incluso, uno de ellos fue reubicado en el área de Comunicación Social para evitar cualquier conflicto de interés.

"Todo lo que hicieron fue ilegal, arbitrariamente varios compañeros magistrados firmaron una convocatoria que también es ilegal, nunca me fue notificada y la dejaron el jueves cuando no estaba y el viernes era un día inhábil. Llevan a cabo una sesión plenaria irregular violando el artículo XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial y me destituyen por supuestas irregularidades cometidas. No están probadas, son puros dichos y, por si fuera poco, el mismo día que me destituyen lo publican en la Gaceta Oficial del Estado. No me explico tanta aberración jurídica.