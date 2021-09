Sobreponerse al covid; ¿Qué sigue después de la enfermedad?

Se estima que hasta ocho de cada 10 personas que tuvieron COVID-19, aun en casos leves o siendo asintomáticos, registran secuelas o complicaciones a largo plazo; es decir, lo mismo puede registrarse en una persona que tuvo esa enfermedad de forma leve o siendo asintomático como en casos moderados y graves.

El médico especialista en medicina integrada, Cristian Iván Hernández González, dijo que los síntomas no solo pueden ser persistentes, sino nuevos a lo largo de los siguientes cuatro o cinco semanas de haber tenido SARS CoV-2. Lo más común que se reporta es fatiga, cefalea -dolor de cabeza-, tos y problemas psicológicos como depresión, ansiedad, trastornos de sueño o de adaptación; además de estrés postraumático.

Incluso señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está ofreciendo a estas personas un programa de rehabilitación integral, y a través de sus clínicas familiares los están enviando a lugares más especializados con rehabilitadores, con valoración de medicina interna y otros.

"El covid es una enfermedad multisistémica, el pulmón es una de las cosas que más se afecta pero es multisistémico, entonces cualquier órgano, cualquier sistema se puede ver afectado por el covid, por eso vemos problemas neurológicos, de arritmia, palpitaciones de problemas cardiovasculares, también problemas de coagulación, algunos problemas de riñones, incluso insuficiencia renal aguda que no se reponen y se transforma en crónica. Tristemente estamos viendo una gran cantidad de complicaciones y secuelas a largo plazo", dijo.

Atenderse es importante, remarcó, pues las secuelas pueden mermar la vida diaria y generar una discapacidad tanto parcial como permanente.

"Es importante que las personas, después de haber salido de un cuadro agudo o que supieron que eran positivos aun siendo asintomáticos, si en las siguientes semanas empiezan a presentar algunos síntomas, independientemente de cuáles sean, sean valorados medicamente porque la mayoría de las veces van a requerir rehabilitación, algunos incluso van a necesitar rehabilitación pulmonar".

Una cosa muy frecuente, aparte de la fatiga, la depresión, las palpitaciones, subrayó el además médico del área de hospitalización covid del Hospital "Luis F. Nachón", es la dificultad respiratoria, a pesar de que no hayan tenido dificultad durante el cuadro agudo y si esto se presenta, se requiere de rehabilitación pulmonar; de ahí la importancia de que sea evaluado.

"Cualquier síntoma tiene que evaluarse porque muchas personas están dejando pasar la situación, algunos médicos como no están capacitados para atender esta nueva enfermedad también están dejando pasar; a veces estamos viendo personas que posterior al covid están teniendo problemas de corazón o están teniendo problemas pulmonares o de riñones, y se sospecha que fuese por otra causa menos covid cuando el realidad la causa original fue la infección por covid, entonces todas las personas que hayan tenido covid agudo, incluso asintomático o que hayan salido positivos, tienen que ser evaluados", insistió.

¿A quiénes afecta más?

Lo más frecuente es que las secuelas aparezcan en adultos jóvenes de 25 o 26 años en adelante y más aún en adultos mayores de 65 años, pero también se puede dar en niños en quienes se registra como una enfermedad multisistémica.

"Esta enfermedad ataca todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, el problema está en que al atacar los vasos sanguíneos los mismos se inflaman y causan alteraciones en todos los órganos, entonces las personas con un síndrome postcovid o covid prolongado es a través de los vasos sanguíneos, lo más grave es que esos vasos sanguíneos empiezan a tener problemas de coagulación, puede haber problemas de dolores cardiacos por cardiopatía isquémica, problemas pulmonares, tromboembolias pulmonares, estos son los más frecuentes y más graves que se pueden pasar por alto".

Enfermedades crónicas y vacuna

El covid en esta tercera ola está aumentando en todos los grupos de edad, subrayó, y una cosa relevante es que a pesar de que se está vacunando a todos los sectores, incluso a adultos jóvenes, en quienes tengan enfermedades crónicas, incluyendo la obesidad, puede convertirse en grave.

"Mientras más grasa visceral tenemos, más productos de inflamación vamos a tener, entonces todas las personas, aunque estén vacunadas, si tienen problemas de obesidad, hipertensión, diabetes y otros trastornos crónicos deben cuidarse como si no hubieran recibido la vacuna".

Y es que explicó que, en estos casos, el sistema inmunológico no es adecuado, ni está apto para enfrentar al virus; por ello, todas las personas en esta condición deben cuidarse.

"Hay que intentar bajar de peso, tener las enfermedades crónicas controladas porque de otra forma el covid va a llegar de una manera severa y es lo que estamos viendo actualmente, personas vacunadas, jóvenes, que están con un cuadro muy grave y que tristemente esto se va a perdurar durante semanas más de lo duraron las dos olas anteriores".

El COVID-19 en las dos olas anteriores, agregó, duró de cuatro a seis semanas, pero en esta tercera duran más de seis semanas y persiste como el primer día; "es importante comunicarles a las personas que aun vacunadas pueden tener covid y si tienen problemas crónicos pueden tener también un grado de covid grave, aun vacunados".

"A mí me diagnosticaron depresión y ansiedad moderada"

Iratze Osorio dijo que tras detectarle covid, cuatro integrantes más de su familia tuvieron que hacerse la prueba, y sus papás y su hija menor resultados positivos.

Al realizarse la prueba y resultar positiva la envió a sus trabajos y tuvo que aplicar en su totalidad el aislamiento.

"No salimos a la calle porque tres de mi familia ya habían dado positivo y solo mi hija mayor no, y ella es la que tenía que salir a comprar cosas y también surtir las recetas médicas; yo estuve un mes en el que seguía con efectos de la enfermedad, me costaba trabajo respirar un poco, mucho cansancio, eso fue lo más fuerte, tenía mucho dolor de cabeza, entonces me hicieron estudios médicos para ver por qué era el cansancio, si tenía una afectación en los pulmones, incluso en la cabeza porque ahí también se puede alojar el bicho".

Tras ello, no le fue detectado nada grave ni complicación alguna, pero fue canalizada con un psicólogo con quien sí debía seguir en tratamiento.

"Dicen que una consecuencia del covid es la depresión y la ansiedad; a mí me diagnosticaron depresión y ansiedad moderada, lo que me dijo el doctor que tenía que atender, estoy en tratamiento desde marzo, me dio ansiolíticos y antidepresivos, tengo que tomar medicina para dormir, medicina para despertar, me dijo que será por aproximadamente seis meses y esa es la consecuencia del covid".

Para ella, además de todo, ha sido muy costoso mantenerse en tratamiento dado que al inicio el medicamento estaba siendo muy caro. Por el medicamento que toma ahora gasta mensualmente alrededor de 600 pesos, a lo que se suma lo que debe pagar por la consulta al médico cada 15 días de mil 200 pesos.

"Entonces finalmente a lo mejor en lo físico no te dejó ninguna secuela, pero en lo emocional sí y sí sale caro el poder sufragar todos esos gastos".

En sus trabajos, le dieron un mes de licencia médica y todos le siguieron pagando de manera regular; en uno de éstos le pagaron la prueba PCR y, con la ayuda de sus amigos, personal de la dirección de Protección Civil acudió a desinfectar su casa.

"Aunque fue en enero, ahora que es septiembre, aún seguimos padeciendo los estragos porque mi mamá también se siente muy cansado, hay días que no tiene mucho ánimo, cuando caminamos distancias largas nos falta el aire, nos agotamos y tenemos mucho cansancio que es algo que no se nos quita, los doctores me explican que es parte del proceso y que por mi ritmo de trabajo y por la enfermedad se agudizó el cansancio".

DATOS

Síntomas persistentes más frecuentes post-COVID-19 (en orden de frecuencia)

· Fatiga

· Tos

· Dolor de cabeza

· Dificultades para respirar (sensación de falta de aire)

· Dolores musculares, debilidad y entumecimiento

· Depresión

· Ansiedad

· Problemas de sueño

· Arritmias cardiacas

· Alteraciones neurológicas

· Malestar general inespecífico

Las secuelas de COVID-19 más frecuentes

· Fibrosis pulmonar

· Cardiopatías

· Enfermedad renal crónica

· Enfermedad hepática crónica

Más graves (pero menos frecuentes)

· Arritmias malignas

· Trombosis y trombo embolias

· Insuficiencia renal

· Insuficiencia hepática

· Demencia