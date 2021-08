Sin verdad no hay justicia; 6 años del multihomicidio en la Narvarte

"Sin verdad no hay justicia", es el reclamo a seis años del asesinato.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Sin justicia ni avances; crimen de Nadia y Rubén permanece estancado

Integrantes de organizaciones civiles y comunicadores recordaron a las víctimas, y reiteraron la exigencia del esclarecimiento del crimen y que no haya impunidad.

PUBLICIDAD

Han pasado seis años desde que la noticia del asesinato de Rubén sacudió al gremio periodístico. Rubén, le recuerdan, siempre era solidario, amable, compartido, buen compañero. A Rubén Espinosa, junto con Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz, les arrebataron la vida el 31 de julio de 2015.

PUBLICIDAD

Rubén se había ido de Xalapa, Veracruz, tras sufrir acoso derivado de su activismo y trabajo periodístico. El fotoperiodista estuvo denunciando los asesinatos cometidos contra comunicadores, que superaron la docena en ese entonces. Rubén, más tarde, se sumó a la lamentable y mortal lista de periodistas asesinados en el estado.

PUBLICIDAD

Así también, la activista Nadia Vera denunció acoso en Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte.

PUBLICIDAD

En la Ciudad de México cinco vidas fueron arrebatadas de golpe; "no se olvida el 31 de julio"; "no se olvidan Rubén y Nadia", "no se olvida el multihomicidio de la Narvarte", "hay muertos que no se callan nunca"; recuerdan en la plaza pública de la capital veracruzana.

Han pasado seis años y sigue faltando la verdad y la justicia, reclaman en la Plaza Lerdo de Xalapa, llamada también Plaza Regina (en honor a Regina Martínez, también periodista asesinada en Xalapa).

De fondo se escucha un poema con música: "Niña de azúcar", dedicado por la mamá de Nadia a su hija.

Corre el viento y los presentes en la Lerdo colocan pancartas: "sin verdad no hay justicia". En las escalinatas, fotografías y veladoras.

"Sigue la impunidad, seguimos esperando la verdad y seguimos esperando justicia para Rubén, para Nadia, así como para Alejandra, Yesenia, Mile", evocan en Xalapa.

A la par, en la Ciudad de México, familiares de las víctimas, periodistas, sociedad civil organizada y solidaria, realizaron un memorial para recordar a Rubén, Nadia, Alejandra, Mile, Yesenia, a seis años de que se les arrebató la vida.