¿Sin plan el fin de semana?: actividades en Xalapa del 28 al 30 de marzo

Si aún no tienes planes para este fin de semana en Xalapa, aquí te presentamos una selección de eventos culturales y de entretenimiento que se llevarán a cabo del 28 al 30 de marzo de 2025.

Conciertos y música en vivo

- Ale Zéguer en Tierra Luna Club Cultural

Será el viernes 28 de marzo a las 19:00 horas cuando la cantautora sonorense Ale Zéguer ofrecerá una presentación íntima interpretando sus éxitos como "Nudito" y "Niña de Ayer" en el Club Cultural Tierra Luna.

- Tributo a The Beatles por Quinteto Britania

El Sábado 29 de marzo a las 20:00 horas podrás disfrutar de un homenaje a la legendaria banda británica con interpretaciones de clásicos como "Let It Be" y "Hey Jude" en el Centro Cultural Tlaqná.

Este evento es a beneficio del Club Rotario Macuiltépetl Xalapa.

- Concierto Romántico en La Tasca del Cantor

Revive los éxitos de artistas como Emmanuel, Roberto Carlos y José José en una velada llena de romanticismo el domingo 30 de marzo a las 17:00 horas en la Tasca del Cantor.

Teatro y Comedia

También habrá teatro y comedia este fin de semana en Xalapa, comenzando con la obra "Cosas Maravillosas, Terribles y Extraordinarias" se realizará el sábado 29 de marzo a las 17:00 horas.

Es una función de títeres apta para todas las edades presentada por la compañía colombiana Teatro ExpreSS; se llevará a cabo en Juárez esquina con Ávila Camacho.

Cine

El séptimo arte no se queda fuera de la lista, por lo que el sábado 29 de marzo se proyectará de manera gratuita, el ciclo de cine "Robin Williams", en el Foro Cultural Carmela Rey; comenzará a las 12:00 horas con la cinta "Aladdín"; seguirá a las 18:00 horas con "La Sociedad de los Poetas Muertos"; y finalizará a las 19:00 horas con "Buenos Días, Vietnam".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

Feria de Banderilla 2025

Mientras tanto, cerca de Xalapa, a una hora, podrás disfrutar de la Feria de Banderilla, la cual termina el 30 de marzo. Este fin de semana contará con estas actividades y conciertos:

Sonora Santanera / sábado 29 de marzo

Cierre de la feria, shows y más / Domingo 30 de marzo

También te puede interesar... Feria de Banderilla 2025: estos son los artistas que se presentarán

Te recomendamos verificar la disponibilidad de boletos y horarios directamente con los organizadores o en los sitios oficiales correspondientes, ya que los eventos están sujetos a cambios.

¡Disfruta del fin de semana en Xalapa!