Sin justicia ni avances; crimen de Nadia y Rubén permanece estancado

Por ello dijo que este día, junto con sus familiares, están exigiendo justicia y que se considere su ejercicio fotoperiodístico dentro del expediente.

"Exigimos nuevamente justicia, pero sobre todo en esta ocasión junto con las familias estamos solicitando que se reabra la línea de investigación de Veracruz o más bien que se retome porque no han sido investigadas todas las persecuciones que sufrió en el estado. Se ha quedado con que es solo la cuestión de trata de personas en la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México", dijo.

La además activista expuso que, si bien en alguna ocasión fueron llamados algunos periodistas, no hubo modificación alguna en el expediente que se sigue.

"Es lo que se está exigiendo junto con las familias de las otras asesinadas, que se haga justicia; si bien en este caso ya hay do sentenciados, la línea de investigación en el caso de Rubén y Nadia, que de alguna manera denunció hostigamiento aquí en el estado no fue retomado, no está cerrada la investigación pero tampoco ha sido contemplado como una parte para llegar a los crímenes", dijo.

Agregó que cuando Cuitláhuac García Jiménez llegó al poder hubo una reunión con algunos periodistas, así como representantes de la organización Artículo 19 y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y aunque el mandatario dijo que estaban en disposición de que se accediera a los expedientes existentes sobre el caso, en Veracruz, esto no ocurrió.

"Ya van dos años del gobierno y es lo mismo, esa reunión fue a unos días de haber iniciado su gobierno pero tampoco hay resultados, en el fondo no sabemos si la Fiscalía de Ciudad de México no ha solicitado información a Veracruz o Veracruz no la ha dado; por ejemplo, yo hice un reportaje para ver el contexto de Duarte y pedí a través de Acceso a la Información y algunas dependencias respondieron que no tienen información, por ejemplo la de Seguridad Pública, en sus archivos aparece que sí tenían que puso una demanda ante la Fiscalía General de la República, pero no tenían antecedentes ni ningún otro dato, es curioso", dijo.

Norma Trujillo cuestionó el hecho de que sólo se diga que Rubén estuvo en un lugar equivocado cuando él había huido del estado hacia Ciudad de México, mes y medio antes de su asesinato.

Agregó que aunque Rubén Espinosa no creía en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) porque fue hecha "a modo del gobierno en turno", a la fecha tampoco se ha hecho ningún pronunciamiento al respecto ni han buscado impulsar la investigación desde la Comisión.