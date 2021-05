Sin denuncia por secuestro de líder partidista en Pánuco; se investiga: CGJ

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que no se permitirá que malandros se metan a la política, 'ni políticos anden de malandros".

Y es que en conferencia de prensa fue cuestionado sobre la desapariciones de Crescencio Vera Vidal, quien fue alcalde de Tepetzintla, el pasado 17 de marzo del 2021, y la presunta privación ilegal de la libertad del dirigente municipal en Pánuco del partido "Todos por Veracruz" este jueves, donde una persona que lo acompañaba perdió la vida.

El mandatario estatal dijo que aún no hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero que se ha reforzado la seguridad en ese distrito.

"No hay denuncia, pero nosotros lo iniciamos por noticia criminal y los indicios que tenemos. No hay denuncia de los familiares, nosotros sí vamos a investigar y vamos a dar con los responsables de esos homicidios. No vamos a permitir que en Pánuco se descomponga el ambiente electoral", declaró.

El pasado jueves el partido "Todos por Veracruz" denunció que su representante en la zona norte, Rafael Higareda Barriga, sufrió un ataque armado donde falleció uno de los acompañantes.

Sin embargo, el gobernador dijo que aunque a la fecha no hay una denuncia formal se irá tras el responsable del homicidio y de quienes presuntamente privaron de la libertad a Higareda Barriga.

Sobre la desaparición del ex alcalde de Tepetzintla, quien es familiar de un candidato al a presidencia municipal, agregó que estarán atentos pues hay un interés de conocer si existe un elemento político-electoral en esa región.

"No vamos a permitir que malandros se metan a la política ni políticos anden de malandros, se va a marcar una división muy clara y vamos a ir parejo. Veracruz tiene que iniciar esta elección con un ejemplo de democracia e impedir que se involucre el crimen organizado en la política y viceversa".