sin_dar_detalles,_ayuntamiento_de_xalapa_da_de_baja_a_jefe_de_inspectores

El director de Desarrollo Económico, Alberto Romero Gutiérrez, señaló que el extrabajador cometió irregularidades y fue dado de baja de forma directa, sin aclarar el motivo del despido.

"Tenemos al jefe de inspectores que fue dado de baja por algunas irregularidades que cometió, no hubo necesidad de iniciar algún procedimiento".

Aclaró que otros cuatro trabajadores están bajo un procedimiento administrativo similar, advirtiendo que no se permitirán actos de corrupción.

"Él ya no trabaja para ninguna área del ayuntamiento; no se permitirá la corrupción y quien tenga alguna queja que me las señale y levantamos el acta", aseguró.

Agregó que los mismos empleados se señalaron de cometer irregularidades, por lo que en su momento darán a conocer los resultados de las investigaciones.