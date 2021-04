Sin contratiempos y con fluidez, segunda dosis de vacuna en Xalapa

Puntuales a la cita, adultos mayores se concentraron en los módulos de vacunación para recibir la segunda dosis contra el Covid-19 donde se observan largas filas.

En sillas de ruedas, banquitos o sillas plegables, con sus paraguas y cubrebocas, los adultos mayores esperan su turno para ser inoculados.

Pese a que se les insistió en que no era necesario, en algunos casos, ellos o sus familiares decidieron llegar a apartar su lugar desde la noche de ayer, pese al llamado de la autoridad de no hacerlo puesto que no es necesario.

De las nueve sedes, el estadio "Heriberto Jara Corona" es una de las de mayor afluencia como ocurrió durante la aplicación de la primera dosis Pfizer, pero de acuerdo con los beneficiarios, pese a las 3 o 4 horas de espera, el proceso está siendo fluído.

Este lunes le corresponde vacunarse a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras de la A a la D.

Mañana 20 de abril de la E a la H; el 21 de abril de la letra I a la M; el 22 de abril de la nota N a la R; el 23 de abril para las letras S a la Z.

Los requisitos son la credencial del INE, CURP, comprobante de la primera aplicación de la vacuna contra Covid-19 que se entregó al momento del registro.

Además se solicitó a los adultos mayores desayunar antes de acudir a la vacuna, no suspender tratamiento médico actual, solo asistir el adulto mayor y un acompañante, respetar las medidas sanitarias en los módulos de vacunación y llevar ropa cómoda, agua y sombrilla para protegerse del sol.

Los módulos instalados son Unidad Deportiva "La Lagunilla" ubicada en la calle Luis Hidalgo Monroy S/N colonia La Lagunilla; Torre El Olmo ubicado en el Distribuidor Vial N° 1009 colonia Reserva Territorial; Estadio "Heriberto Jara Corona" de calle Cayetano Rodríguez Beltrán S/N colonia centro; Estadio deportivo "Colón" ubicado en la calle Jorge A. Serrano Elías S/N de la colonia Venustiano Carranza; Escuela Normal Veracruzana ubicada en la avenida Xalapa S/N de la colonia Unidad Magisterial.

Además la Escuela Secundaria General N°4 ubicada en la calle Naciones Unidas N° 24 de la colonia Badillo; CECATI N° 151 ubicado en la calle Jacaranda S/N colonia Arboledas del Sumidero; COBAEV N° 35 ubicada en la avenida Arco Sur S/N de la Unida Habitacional Lomas Verdes y la Escuela "Patria" de la localidad El Castillo.