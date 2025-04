Simplificar trámites y reducir costos, necesarios en impartición de justicia

La impartición de justicia pronta y expedita, como lo mandata la Constitución Política de México, sucederá en la medida que se simplifiquen trámites y se reduzcan costos, además de hacer el sistema más inclusivo, mencionó la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Lizbeth Hernández Ribbón.

Resaltó que la justicia debe ser una herramienta para cerrar brechas y no para ensancharlas, y es ahí donde todos los impartidores de justicia deben comprometerse.

"Una justicia democrática es una justicia cercana, que escucha y actúa. No se trata solo de aplicar leyes, sino de ofrecer soluciones reales a las personas con respeto a su dignidad", expresó la también candidata a magistrada federal.

En ese sentido señaló que, con las elecciones judiciales, por primera vez la ciudadanía puede elegir a quienes imparten justicia.

También te puede interesar... Suman 20 candidatos veracruzanos con protección por amenazas

"Es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo y más humano. Que sí puede cambiar. Que no están solos. Si la justicia no es para todas y todos, entonces no es justicia. Y un sistema que castiga la pobreza no tiene cabida en una democracia", agregó.

Consideró que hoy en día un sistema sin perspectiva de género reproduce las desigualdades y perpetúa la violencia; por tanto, se necesitan jueces y jueces que comprendan las dinámicas estructurales de discriminación y que apliquen la ley con sensibilidad y conocimiento de estas realidades.

"Significa que no basta con que la ley diga que somos iguales, sino que se garantiza el acceso real y efectivo a derechos. La justicia debe compensar desigualdades históricas, brindar condiciones para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones", añadió.