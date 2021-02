Siguen protestas por falta de atención en ISSSTE Xalapa

Este viernes, una vez más, derechohabientes de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicada sobre la avenida Orizaba en Xalapa cerraron de manera intermitente la vialidad en exigencia de atención médica.

Los quejosos acusaron que pese a que acuden desde temprana hora para ser atendidos deben esperar horas, y en algunos casos ni siquiera logran consulta debido a la falta de médicos aunque varios de ellos son de la tercera edad.

Dijeron que en la clínica hospital no cuentan con los médicos suficientes para atender a los pacientes y existe un desabasto de medicamentos, lo que lleva meses sucediendo sin que les den respuesta y certeza al respecto.

Agregaron que con la pandemia la situación se ha agravado por lo que pidieron que se les dé respuesta dado que hay muchos otros pacientes que requieren atención.

"No me resurtieron la receta, me tocaba el 29 de enero, hoy me vine a formar a las cuatro de la mañana y siempre nos dicen que no hay medicamento, que llegará en ocho días y así están, solo me hacen dar vueltas", dijo una de las personas afectadas.

Varios de ellos dijeron que desde que inició la contingencia sanitaria los estudios y consultas fueron suspendidos, aun cuando se trata de diagnósticos por padecimientos como cáncer.

Por esto, pidieron la presencia del director de la clínica para que atienda a sus demandas; sin embargo, esta no es la primera vez que se manifiestan por la misma razón sin tener respuesta positiva.