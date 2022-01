Signar convenio sobre Predial dará a municipios mayores recursos: Sefiplan

Luego del Convenio de Coordinación administrativa entre la Secretaría de Finanzas y Planeación ( Sefiplan ) y el Gobierno Municipal de Xalapa , el funcionario estatal explica que signar este convenio es voluntario, por lo que si algunas demarcaciones se niegan a hacerlo, entonces no obtendrán recursos del Fondo de Fomento Municipal.

"Estos convenios son voluntarios, no son obligatorios para la firma con los municipios, simplemente que si no lo firman esos municipios no se puede acceder a esta bolsa que establece la Ley de Coordinación Fiscal. La invitación es abierta para todos los municipios del Estado".

Detalla que la firma de este convenio con el ayuntamiento dará a los contribuyentes capitalinos una alternativa más de pago, por lo que quienes lo deseen podrán seguir pagando en las cajas de la Dirección de Ingresos, en las instituciones bancarias o por Internet.

"Y gracias a eso -Xalapa- puede acceder a un fondo adicional del 30 por ciento que establece la Ley de Coordinación Fiscal y en ese sentido estaremos trabajando".

En el caso de Xalapa, precisa que estaría recibiendo alrededor de 20 millones de pesos adicionales a los que la Sefiplan le entregaría por el cobro de dicho impuesto.

Así, dijo esperar que en las próximas semanas más cabildos sigan aprobando la firma de estos convenios, que se sumarían a los diez municipios que en las anteriores administraciones lo hicieron. Si los 212 municipios se adhieren al convenio, serían cerca de 624 millones los que estarían disponibles para entregárselos, y que ayudarían a abatir las necesidades de los veracruzanos.

"No hay un plazo, pero en la medida que sea más rápido, más rápido podrán recibir los recursos adicionales de los que se hablan, entre más tarde pues más tarde van a recibir los recursos del Gobierno Federal".