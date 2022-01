Signan convenio gobiernos del estado de Veracruz y el de Ciudad de México

Uno de los primeros usos será la colaboración digital, dijo el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, José Merino, que se trata de un proyecto único de unificación de la tecnología, simplificación y atención digital.

Ahora, esto se compartirá al estado de Veracruz y señaló que con este proyecto ha logrado reducir los trámites en la Ciudad de México de 2 mil a poco más de mil.

El gobernador Cuitláhuac García dijo que buscan tener acceso a esos programas para sistemas computacionales, porque la Ciudad de México ha sido ejemplo de eficiencia y honestidad, "de cómo se pueden utilizar bien los recursos si se pretende servir mejor a la gente".

"Yo felicito a la doctora Claudia, a su equipo, porque muestran esta parte, como aquí lo han dicho, ahorrar con estos más de 2 mil millones de pesos, antes no se hacía, no pasaba, era un negocio más que mantenían las élites de los gobiernos, lo mismo sucedía en Veracruz y estamos apostando a esta buena práctica que lleva en la Ciudad de México, lo podamos hacer allá".

Esto se traducirá en que, con este convenio, el Gobierno de la CDMX compartirá alguna de las licencias de manera gratuita y, más allá de ponerle un valor monetario, sobresale el valor de servir a más personas.

"Esto también deja un mensaje muy claro entre los gobiernos que pretendemos transformar el país en esta que hemos llamado la Cuarta Transformación de la vida pública, tiene que existir este tipo de apoyos mutuos, de acuerdos, de convenios, porque lo que pretendemos hacer es consolidar esta transformación para que sea irreversible".

García Jiménez aprovechó para agradecer a la jefa de Gobierno de la CDMX el apoyo y solidaridad que brindó ella y sus trabajadores durante la llegada del huracán ´Grace´, categoría 3 y que causó desastres en ciudades muy importantes como Poza Rica.

"Quiero decirles que la jefa de Gobierno me llamó de inmediato y me dijo ´¿en qué te puedo ayudar?´ y ese mismo día se trasladaron dos equipos grandes a la ciudad de Poza Rica para apoyar a la población, en una ciudad devastada, no se podían transitar las calles por la caída de árboles, postes, sin luz, sin agua, en fin, el equipo de trabajadores de la Ciudad de México estuvo ahí semanas apoyando a nuestros hermanos, hoy hago extensivo el agradecimiento a este gesto, a los trabajadores".