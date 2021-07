´Si se les denuncia, caerán jueces corruptos en Veracruz´: Isabel Romero

Esto lo reveló la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, quien además pidió a abogados y ciudadanos denunciar al personal "si les piden dinero".

Cabe señalar que apenas el pasado 27 de mayo se informó que el Poder Judicial del Estado abrió más de 100 procedimientos administrativos en contra de jueces y auxiliares de sala en 2020 y este 2021 iban por la misma cantidad.

Lo anterior por actos irregulares; es decir, hay casi 200 procedimientos en contra del personal que podrían ser inhabilitados o sancionados administrativamente, según dijo el magistrado e integrante del Consejo de la Judicatura, Esteban Martínez Vázquez, en conferencia de prensa.

Ahora Romero Cruz confirmó despidos de jueces y sanciones a secretarios, proyectistas y oficiales administrativos en un evento público en la ciudad de Misantla.

Este miércoles los abogados y ciudadanos que mantenían tomada la Ciudad Judicial en dicho municipio liberaron las instalaciones, en un evento al que acudió la presidenta del Poder Judicial.

Romero Cruz advirtió que aunque a ella no le gustan las redes sociales para informar estos temas, ya ha implementado despidos de jueces y además pidió denunciar actos deshonestos del personal a los abogados y ciudadanos.

"No estamos pasivos, pareciera que así lo estuviésemos, pero no, estamos trabajando las 24 horas del día (...), estamos vigilando porque lo señala la ley orgánica y es muy clara y precisa que debemos vigilar a los jueces y lo estamos haciendo, las 24 horas del día estamos trabajando para que no se nos desvíen; ya hemos cesado a jueces.

"No soy muy partidaria a usar las redes sociales, me preguntan qué jueces han cesado, vemos que un compañero de usted dijo esto; sí, pero yo no soy partidaria de usar las redes sociales, solamente cuando es necesario, pero hemos cesado a jueces, se han ordenado cambios de secretarios, proyectistas y oficiales administrativos que, por hechos notorios, han hecho actos de corrupción en los Distritos en donde se encontraban trabajando, todo esto en combate frontal a la corrupción", afirmó en su discurso.

Aseveró que las sanciones son posibles gracias a las denuncias y quejas que han hecho ciudadanos y abogados ante el Tribunal Superior de Justicia.

"Les reitero a toda la ciudadanía, a los justiciables y a los abogados postulantes de Misantla, Veracruz, a quien quiero mucho, quiero que sepan que es el único Distrito Judicial con el que tengo una buena relación con los abogados y ciudadanos (...).

"Les pido que todo acto de corrupción que ustedes se percatan o que alguien les pida dinero a cambio inmediatamente nos lo hagan saber inmediatamente vía telefónica, aquí tengo a los secretarios particulares, están con el Consejo de la Judicatura también, para que de inmediato se atienda, no vamos a permitir que ningún juez, ni secretario, ni proyectista ni oficial, lleve a cabo actos de corrupción en contra de la ciudadanía", requirió.

Finalmente agregó que también se debe de reconocer el buen trabajo de algunos funcionarios judiciales, por ello desde que llegó al cargo también se ha ascendido a personal "que nunca nadie volteó a verlos".

"Ellos demostraron un gran esfuerzo en su trabajo durante más de 20 años y nadie los volteaba a ver", externó.