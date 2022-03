Si México hiciera votación electrónica, se perdería secrecía y certeza: Ruiz Saldaña

EXCLUSIVA I Si en futuros procesos electorales la votación fuera electrónica y no mediante boletas marcadas, se perdería la secrecía del voto, así como certezas, advirtió en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO , el consejero del Instituto Nacional Electoral ( INE ), José Roberto Ruiz Saldaña .

VOTACIÓN ELECTRÓNICA: DIFERENCIA ENTRE VOTO POR INTERNET Y MEDIANTE URNA ELECTRÓNICA

Primeramente, explicó el consejero electoral, hay que definir si el voto electrónico sería por Internet, como ocurre con las y los mexicanos que votan desde el extranjero, o por la votación mediante una urna electrónica.

-¿Qué tan conveniente y qué tan lejano está el día en que en México pudiera ocurrir la votación electrónica, como se ha planteado por algunas voces, y no mediante boletas?

"El voto electrónico por internet ya existe y está contemplado en la ley, pero únicamente para las y los mexicanos residentes en el extranjero, cualquier otro no existe, no se ha contemplado en la ley. Si la cuestión es el voto por Internet desde territorio nacional, yo no lo aconsejaría porque se podría perder y es un tema muy delicado, la secrecía del voto".

NI SECRECÍA NI CONECTIVIDAD

José Roberto Ruiz Saldaña explicó que cuando todo mundo acude a una casilla, están dadas las condiciones para que el voto ocurra en secrecía; sin embargo, "si el voto es por Internet, se corre muchísimo riesgo de que grupos de poder, incluso grupos criminales puedan presionar a las y los votantes para que emitan su voto de determinada manera".

En segundo lugar, abundó, hay que recordar que no en todo el país hay la suficiente estructura de conectividad, como para pensar que cada quien entrando a Internet podría ejercer su derecho al voto, refirió.

NO HABRÍA VOTO POR VOTO, SE PERDERÍA LA EVIDENCIA DE LA VERDAD

Ahora bien, si se habla de voto electrónico mediante urna electrónica, "también yo no la aconsejaría, porque se pierde también mucha transparencia, se perdería capacidad de revisar lo que haya sucedido cuando hay dudas de la votación".

Actualmente, con las boletas marcadas por la ciudadanía, cuando hay dudas de los resultados, se abren los paquetes, hay el derecho de que se vuelva a revisar la paquetería electoral, es decir, voto por voto. Toda esa revisión se hace por instrucción de las autoridades electorales, "y hay causales para determinar si un voto es válido o no es válido, hay evidencia física para reconstruir o recontar el resultado".

En cambio, si el voto se realiza mediante urna electrónica, para revisar un resultado "se abre un aparato electrónico, pero ahí no se va a encontrar una verdad histórica, no se va a poder reconstruir lo sucedido".

El voto en urnas electrónicas únicamente permitiría ordenar que se imprima el resultado, no permitirá revisar si la urna está bien, "se estará imprimiendo siempre lo mismo, el mismo resultado, pero no va a ser posible que el ciudadano común pueda adquirir desde ese aparato, una verdad histórica de lo que sucedió".

México, refirió el consejero del INE, tiene un costoso sistema electoral esto porque a través del tiempo se ha buscado que sea complejo y detallado.

Sin embargo, el cambiar las boletas de papel, físicas, por voto por Internet o mediante urnas electrónicas, restaría certeza, transparencia y secrecía, a los procesos democráticos, consideró José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral.