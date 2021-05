Si bares no respetan medidas y horarios habrá clausuras, advierte Hipólito

“Estamos evaluando el comportamiento de estas empresas, las cantinas, los bares , los antros, estamos evaluando porque hay empresas muy responsables que cumplen y acatan la disposición de que sea el 50 por ciento del aforo, pero hay otras que no lo hacen, se pasan el 100 por ciento ocupado”, dijo.

Por ello reiteró que podría haber cierres para quien no cumpla con los lineamientos de las autoridades sanitarias, dado que esto es “bueno para las empresas y la sociedad”.

Agregó que la reactivación económica va a seguir siempre y cuando la gente acate las reglas de salud, dado que si se registra un incremento en los contagios de COVID-19 habría un retroceso en el semáforo.

“Lo que no vamos a permitir son congregaciones masivas, eso es lo que no podemos permitir, no podemos permitir que vuelvan a congregarse esos colectivos en el espacio público, la pandemia sigue vigente en el sentido de que sigue contagiando”, dijo en el marco de la celebración del 10 de mayo.

Por ello reiteró que se deben evitar las aglomeraciones y seguir con el uso de cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial.

“Seguimos con las reglas básicas, usar el cubrebocas, evitar que haya una ocupación completa del espacio y usar el gel sanitizante”, abundó.

Refirió que en algunos parques hay restricciones y que no se permite el ambulantaje todavía en la mayoría de ellos.

