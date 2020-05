Sexoservidoras trans en Veracruz, sin empleo ni apoyo oficial durante pandemia

El presidente de la coalición estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, lamentó que las 30 sexoservidoras trans que solicitaron apoyo al ayuntamiento de Xalapa para hacerle frente a la contingencia por Covid-19 por haberse quedado sin empleo, recibieran apenas una despensa para subsistir.

Recordó que, desde antes de la pandemia en la Ciudad de México específicamente en el municipio Cuauhtémoc, se hizo un proyecto que consistía en brindarle a las sexoservidoras un apoyo mensual y una cantidad de cerca de mil 300 pesos para que se ayudaran.

"Antes de la pandemia nosotros con el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero estuvimos en una mesa de trabajo y le hicimos esa propuesta con la regidora Consuelo Niembro que es la comisionada precisamente de derechos humanos, que quedó la propuesta, se vino la contingencia, no nos han dado cita que hemos solicitado para darle continuidad", dijo.

Por ello es que algunas chicas trans se acercaron a solicitar apoyo a las autoridades municipales y por medio de oficio se les recordó la primera mesa de trabajo, pero no han recibido respuesta.

"Solamente lo que están haciendo es apoyar con despensa, pero unas despensas muy austeras que no cubren lo que son sus necesidades básicas, ni siquiera de dos días, (...)", dijo.

Precisó que las personas afectadas entregaron un oficio a la autoridad municipal pidiendo apoyo para hacerle frente a la contingencia sanitaria y siguen en espera de ser beneficiadas.

"Les han dado el apoyo de su despensa única porque no han recibido más, piensan que con eso van a subsistir un mes y no es exclusivo de la comunidad, así están los tianguistas, transportistas que en algún momento lo solicitaron también, pero es todo lo que les están dando y es por única ocasión, ni siquiera es semanal, entonces realmente como apoyo no ha sido el esperado", lamentó.