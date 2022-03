Incluso la ASF refirió que en la cuenta pública 2019 los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Veracruz y Yucatán sumaron el 42.7 % de los recursos no comprometidos, no devengados y no pagados totales con 98.7 millones de pesos, que por ende no fueron aplicados en los fines de fondo.

De igual forma, de acuerdo con el Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación, durante el ejercicio 2020 la SEV tuvo que devolver casi medio millón de pesos por simplemente no saber utilizarlo.

En el reporte se precisa que hasta marzo del 2021 no lograron aplicar el recurso del año 2020, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 339 mil pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

A esto se suman los rendimientos financieros por 76.7 mil pesos, más otros 74.4 mil pesos que se destinaron a fines distintos y sus correspondientes 2.3 mil pesos de rendimientos financieros.