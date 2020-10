SEV sigue sin atender pendientes con maestros, acusa MMPV-CNTE

Al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, "parece que ya se le olvidó de dónde salió", acusó el secretario general del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Daniel Hernández del Ángel, al reclamar que no han sido atendidos para quitar las incidencias de la reforma educativa que implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante una manifestación afuera de la dependencia señaló que como funcionario tiene una responsabilidad de atender sus demandas, especialmente en cuanto al resarcimiento de los docentes que fueron afectados por la reforma educativa, y le recordó que así como el "pueblo lo puso también lo puede quitar".

"Tal parece que se les ha olvidado, apelamos a ese sentido de responsabilidad con el magisterio y que no se le olvide de dónde salieron y que los tiempos vienen cambiando, que si el magisterio lo puso el magisterio también tiene la decisión. Si el pueblo puso, el pueblo también quita".

Acusó que a nivel nacional ya se tienen acuerdos con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluso ya pidió liberar el recurso para estados en donde se hayan conciliado las demandas, lo cual no ha ocurrido en el caso de Veracruz.

Recordó que son maestros que no pudieron obtener una promoción por la reforma educativa, que no pudieron obtener claves u horas para seguir escalando en la vía magisterial, o aquellos que hicieron un cambio de adscripción y no han sido reconocidos.

"Deben resarcirse, fue un acuerdo con el Presidente pero no han dado solución, nos decían que era cuestión de prepuesto pero en la última reunión con el Presidente indicó a sus autoridades de Oficialía Mayor, Hacienda, y Finanzas para que todo aquello que requiriera presupuesto se diera de una vez y solo había que conciliar entre autoridad estatal y maestros".

Por ello demandó a la SEV que se preste para esa conciliación porque recordó que "es un recurso que le corresponde a nivel nacional", razón por la cual esta manifestación se replicó en Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Sonora.

"Los temas los tenemos enlistados, tanto la autoridad estatal como federal tienen los temas, ya hay acuerdos en México pero aquí no vemos resultados".