Sería obligatorio usar cubrebocas en comercios de Xalapa

El regidor titular de la comisión de Comercio en Xalapa, Francisco González Villagómez, adelantó que en sesión de cabildo de esta semana se determinará el uso obligatorio en comercios de la ciudad, formales e informales, pues de lo contrario serán sancionados o hasta clausurados.

"SI no tienen cubrebocas no se va a poder entrar a ningún negocio, así va a suceder porque tenemos que ser corresponsables en ese sentido, se va a platicar con las cámaras que están en la mejor disposición también y no se le permita la venta a nadie que no tenga cubrebocas", añadió.

Dijo que en este momento continúan los operativos para vigilar que se cumpla con las medidas que eviten poner en riesgo a los clientes.

"Se darán nuevas indicaciones a partir de la próxima sesión ordinaria, porque se van a crear los protocolos para su aplicación en todos los comercios establecidos y nueva normatividad con respecto al cubrebocas, y en la próxima sesión ya estarán los inspectores del Departamento de Inspección y Atención Comercial de aplicar sancionar y ser un poco más tajantes en ese sentido", dijo.

Por ello dijo que la mayoría de los comercios podrán empezar a trabajar, pero si no cumplen con los protocolos aprobados podrían ser clausurados. Esto exceptuando las plazas comerciales, los bares, plazas comerciales, gimnasios o que genere aglomeraciones.

"Estamos hablando de los comercios como zapaterías y papelerías que de por sí ya están abiertos, pero se van a aplicar los protocolos y uno de los principales es el uso de cubrebocas obligatorio para que puedan entrar a cualquier negocio, y si no se cumple la norma se le va a sancionar al negocio", añadió.

Se espera que la sesión de cabildo ordinaria se llevé a cabo el próximo 15 de julio, aunque refirió que el tema del cubrebocas obligatorio para la población en general aún está siendo analizado por el área jurídica del ayuntamiento para no violar ningún derecho humano.