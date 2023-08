Señalan presuntos fraudes de financiera de autos en Xalapa ¡Cuidado!

En el Estado de Veracruz continúa la inseguridad y los negocios fraudulentos, es por ello que algunos establecimientos se han reportado de dudosa procedencia. Uno de ellos, es la empresa Alianza Nacional Multimarca,donde los clientes denunciaron públicamente sentirse defraudados al hacer pagos para el enganche de sus vehículos, mismos que no han sido entregados a sus propietarios.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Este sábado 19 de agosto dos de ellos acudieron a cuestionar a los encargados al señalar que hicieron pagos para la compra de un coche y una moto, pero al paso de varias semanas estas no les dan respuesta alguna.

Llegaron a la financiera que se ubica en la avenida 20 de noviembre casi esquina de Manuel Ávila Camacho de la capital veracruzana donde un señor, contó que hizo contrato con Multimarca el pasado 18 de julio para la adquisición de un coche.

El cliente también dio a conocer que el vehículo tiene un valor de 280 mil pesos, de los cuales, como enganche hizo la entrega de 11 mil 600 pesos "tengo el contrato y pido que me entreguen el dinero o el carro porque me toca pagar la mensualidad el 01 de septiembre".

Al acudir al establecimiento, la respuesta que recibió es que aún están pendientes las llamadas a los números de referencias, pero ya pasó un mes desde que firmó el contrato y nota que no hay avance en los trámites.

Al parecer no es solo uno de los clientes inconformes sino decenas de personas que podrían haber sido estafadas, pues les piden el dinero por adelantado, firman los documentos, pero supuestamente no siguen el proceso para la entrega de las unidades "se van con el dinero, porque no le hablan a las referencias", expuso.

En su caso, pagó 4 mil pesos, aunque el enganche eran 10 mil "y me dijeron que el resto, los otros seis mil pesos los pagara cuando me entregaran el coche", situación que ocurrió el pasado 03 de agosto.

Contó que esperó 15 días, pero la respuesta que obtuvo es que la factura aún estaba en proceso de elaboración "me contacté con otras personas y me dijeron que esa es la manera que le han hecho a otras personas".

El joven hizo el pago para la compra de una motocicleta de 55 mil pesos, pero a crédito pagaría 70 mil pesos

"vine a cancelar mi contrato el día viernes, les exigí el dinero porque no me han entregado la unidad, me dijeron que probablemente me lo entregarían, que se iban a poner en contacto".