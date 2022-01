Senado no debe tolerar agendas mediáticas y golpistas contra Veracruz: Cuitláhuac

"Quién permitió que el senado se manche publicado un acto ilegal quede registrado en su página oficial ¿o se puede violar la ley en el Senado?", criticó.

Recordó que el reglamento señala que las comisiones especiales se crean por acuerdo del pleno a propuesta de la junta, por lo que, al no haber pasado por el pleno del senado, esta no está legalmente constituida, por lo que para fines legales no existe.

Además, dijo que alguien tiene que revisar el hecho de que se haya publicado una comisión que no tiene validez legal y el que se haga un uso faccioso y político de ello.

"Es una comisión que no tiene ninguna validez, es un grupo de senadores y coincide en que es ilegal esa supuesta comisión, no está legalmente conformada, no pasó por el pleno y no solo eso, sino que el Senado permitiera que se usara la página web para poner un hecho que es ilegal y eso hace un uso faccioso de un portal oficial del senado y eso se tiene que aclarar ahí, cómo es posible que se haya permitido que en la página oficial haya un acto ilegal, alguien tiene que responder por eso".