Semana Santa 2025: si sales o te quedas en Xalapa, toma estas precauciones

A Xalapa, capital veracruzana, llegan turistas de otros puntos del estado y del país para disfrutar de la cercanía de pueblos mágicos, café, cultura, jardines, de playas y destinos diversos.

Incluso el turismo religioso llega a Xalapa, lo que representa el 35 por ciento de los visitantes que llegan a la ciudad para participar en actividades religiosas, informó el director de Turismo Municipal, Josué Vázquez González.

El Turismo deja una importante derrama económica, en la capital de Veracruz. La mayor parte del turismo que llega a Xalapa lo hace de estados como Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, así como de otros puntos como Jalisco.

Pero las y los habitantes de Xalapa buscan también destinos de playa, por lo que es importante tomar precauciones para evitar ahogamientos.

En ese sentido, autoridades de Protección Civil recomiendan no adentrarse mucho en el mar, no estar en la zona de escolleras, no ingresar al mar si hay viento y oleaje elevado por mal clima.

Lo ideal es mantenerse en la orilla de la playa para evitar accidentes o caer en pozas. Aunque se sepa nadar es importante no adentrarse en profundidad.

Ahora bien, para quienes se queden en casa, es esencial cuidar especialmente a niños y niñas, sobre todo ante conexiones eléctricas, la estufa en la cocina, escaleras y chapoteaderos.

Se trata de prevenciones básicas para evitar accidentes en playa y en el hogar. Esto además de manejar con precaución en carretera, evitar exponerse a largos periodos de sol y sin protector solar, entre otras medidas para personas de todas las edades.

En Xalapa y los diferentes destinos del estado de Veracruz habrá puestos de seguridad y personal de Protección Civil para atender a las y los vacacionistas.