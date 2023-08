Pese a 'segunda llamada' de AMLO, gobernador justifica publicidad de Eric Cisneros

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió al titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, hacer caso al presidente Andrés Manuel López Obrador y bajarle a la publicidad que está realizando alrededor de la entidad.

Este lunes, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal recomendó a Cisneros Burgos, así como a otros funcionarios que deseen aspirar por cargos de elección popular, dejar su puesto y no hacer caso a publicistas.

Y sí hacer ejercicio, visitando casa por casa para presentar sus propuestas a los ciudadanos.

Al ser cuestionado sobre la recomendación del Presidente hacia el integrante de su gabinete, García Jiménez dijo coincidir en que la publicidad no le ayuda, puesto que lo ventanean en las llamadas mañaneras, aunque descartó que vaya a dejar su cargo.

"Coincido con el Presidente, no se ve bien que haga esa promoción personal (...). Decirle a esa gente que si quieren beneficiar en algún sentido al secretario de Gobierno no le conviene, porque lo ventanean a cada rato en la mañanera.

"Tiene que decirles (Cisneros a quienes lo publicitan) 'ya no me ayudes compadre' porque vean, nuevamente es tema de la mañanera", opinó el gobernador de Veracruz.

CISNEROS NO VA POR GUBERNATURA

Además, el mandatario estatal reiteró que Cisneros Burgos no buscará la candidatura a la gubernatura de Veracruz y por ello no es necesario que presente su renuncia, aseverando que acató la primera recomendación del Presidente de quitar la promoción de su libro.

"Aclarar, él acató que no hubiera más esta promoción en aras de buscar la gubernatura, no es así, ya me lo comunicó.

"Yo aquí lo hice público y entendemos que algunas personas que son seguidoras de él, yo aquí se los estoy diciendo, hay que escuchar al Presidente, hay que ayudar al secretario para no promocionar (...).

"No se ve bien eso, entonces, si estás con el movimiento no lo hagas, ´no me ayudes compadre´, esa es la recomendación y coincido con el Presidente en lo que recomendó y en este caso no cabe la renuncia porque no aspira a gobernador", subrayó.

Consideró que erróneamente se está tratando de dar a entender que el secretario aspira a la gubernatura cuando, según García Jiménez, es la misma población la que promociona el trabajo de Cisneros Burgos.

"Primero decir que lo que planteó una reportera me parece que fue de Imagen no es del todo preciso, el secretario de Gobierno sí acató, al grado tal que él no se promueve.

"Pero también se aclaró que él no aspira al cargo de Gobernador del Estado de Veracruz y que no va a estar en esa disputa por la gubernatura.

"Eso es importante porque lo que el medio intentó montar es que era una promoción para ser candidato a gobernador, pero resulta que no, es falso.

"Montó en la pregunta, en la primera que hizo, en la anterior, que era una aspiración a la gubernatura y hoy al insistirlo pareciera que es eso, pero hoy no aclaró que no se trata de una disputa por la gubernatura", indicó.