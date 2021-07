'Sefiplan no debe a Poder Judicial; magistrados buscan conservar privilegios'

"No es cierto, sí se les pagó, se están resistiendo a bajarse al salario, ya el pueblo lo dijo, está cansado de los privilegios, ya le tienen que parar, eso es lo que gana. (Sefiplan no le debe nada) no es cierto, absoluto", dijo.

García Jiménez calificó como normal el ingreso a la nómina de dicho poder de casi 160 trabajadores nuevos con altos salarios, mismos que denuncio la propia magistrada, a quien le recordó que los magistrados ganan casi 400 mil pesos mensuales.

El mandatario pidió a los representantes de los medios de comunicación investigar si es justo que un magistrado o magistrada gane más de 400 mil pesos.

"El ingreso de casi 160 personas se da cada vez que hay un cambio, en nuestro gobierno, cuando yo entré se dieron cambios de toda la estructura de confianza que tienes alrededor, se da en cualquier poder, lo puedes preguntar", dijo.

La Ley de Austeridad Vigente limitaría el ingreso de funcionarios públicos, diputados, alcaldes, magistrados y de todas las personas que se encuentren en la función pública, no deben ganar más que él.

"Es otro poder, yo no puedo intervenir ahí, pero les pido que ustedes, la próxima nota digan cuánto gana la magistrada Concepción, no se vale, que digan por qué se resisten, que empiecen por dar el ejemplo", abundó.

