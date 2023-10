Sefiplan critica a dependencias de Veracruz: no son transparentes con recursos

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) criticó a las dependencias que hacen obra pública dentro del Gobierno de Veracruz, pues estableció que no son transparentes con el uso de los recursos y se desconoce cuál es el monto final que utilizan en inversión pública, si hay subejercicio o si lo aplican bien.

Esto establece el Reporte de Resultados del Programa Anual de Evaluación 2023, elaborado por la Subsecretaría de Planeación, donde resalta que no hay certeza de que los datos entregados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en su pasado Informe de Gobierno sean ciertos.

LAS DEPENDENCIAS CON OPACIDAD

La Sefiplan, a cargo de José Lima Franco observó diversas debilidades, irregularidades y fallas de sus compañeros de gabinete en Invivienda, Sedarpa, CAEV, Sedesol y Sesver.

En el documento oficial, hay un apartado especial de evaluación al Fondo de Infraestructura Social para los Estados (FISE) sobre el año 2022, y refiere que la situación que guardan los recursos, es que al momento de la Evaluación por los procesos establecidos para ejercer obras, aun no disponen de los cierres definitivos, por lo que no es posible determinar la cantidad ejercida finalmente de los recursos comprometidos; asimismo no fue posible identificar si se generó subejercicio.

Incluso, la Sefiplan admite que se encontraron diferencias en las cifras reportadas en el Informe Anual de Actividades del "SUPLADEB FISE" Ejercicio Fiscal 2022 y en el Cuarto Informe de Gobierno, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez entregado en noviembre pasado.

Respecto a los indicadores estatales, refiere que las dependencias ejecutoras evaluadas disponen de programas presupuestarios, no obstante, no es posible verificar si cada uno corresponde exclusivamente a recursos y logros del FISE.

En la revisión de los portales oficiales de las dependencias se detectó la falta de transparencia y difusión del uso de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para los Estados.