Sedatu 'arma´ conflicto agrario y ambiental en Veracruz

La delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) abrió la puerta a un conflicto ambiental, social y agrario en Veracruz y es falso que ya haya suspendido el deslinde de un predio en Coatepec que invasores mantienen en su poder con documentos falsificados, advirtieron ambientalistas y propietarios de predios en la zona con los últimos bosques de niebla.

El agua que se recarga en estas cuencas y faldas del Cofre de Perote surte a Coatepec, Xalapa, Cardel. También es sustento de las actividades turísticas de Jalcomulco que dependen del río, y proveen al distrito de riego de La Antigua, con extensas áreas de cultivo de caña de azúcar. A esto se añade que la zona que se pretende deslindar y dotar a los invasores, se encuentra en las Unidades de Gestión Ambiental. Lo quieren para edificar viviendas y, según ellos, siembra.





Imagen del Golfo buscó ingresar al campamento de los supuestos ´campesinos´ y recoger sus testimonios. Sin embargo, no fue permitido, pues los integrantes de la organización afirman que, sin el permiso de su líder regional, tienen prohibido declarar a la prensa.

En la zona invadida se ve señales de tala y depredación. Los invasores son miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), ligada al PRD. Uno de sus liderazgos a nivel nacional, Federico Ovalle Vaquera, fue ex diputado federal del sol azteca y ha sido un detractor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde hace 40 años han intentado invadir y devastar el bosque de Coatepec en al menos 5 ocasiones. Incluso recientemente replegados por la Guardia Nacional. Ahora se han valido de una constancia apócrifa de posesión de 2 mil hectáreas, denunciaron ambientalistas y propietarios a Imagen del Golfo.







"La constancia fue presuntamente emitida por la agente municipal de Tapachapan. Pero ella ya ingresó la denuncia a la fiscalía por falsificación (carpeta de investigación 458-2020, fiscal tercero, en la fiscalía de Coatepec)". Para Sedatu este hecho no resultó relevante.





La CIOAC en Veracruz tiene una pauta a seguir en la invasión y despojo de tierras, advirtió un propietario: presentan una solicitud de tierra, cambian el nombre a los predios que desean, invaden esos predios, talan árboles, amenazan a los propietarios, recurren a las autoridades federal, estatal y municipal, presentan documentos falsos y hacen alarde de sus relaciones políticas al más alto nivel.





En este caso la CIOAC lo ha bautizado como Sierra Alta, nombre que no está registrado en ninguna escritura o documento anterior a su solicitud. Cada predio que formar parte del bosque tiene un nombre: Jinicuil Manzo, Plan de San Antonio, Loma Alta, Cinco Palos, etcétera. La invasión del año pasado ocurrió en Jinicuil Manzo y afecta a tres propietarios.





El entrevistado, uno de los dueños reveló que compró su predio hace 23 años y dispone de la documentación correspondiente. Pidió reservar su nombre, pues él y su familia han recibido amenazas de muerte de los supuestos ´campesinos pacíficos´.





El acoso, agresiones, amenazas e insultos por parte de la CIOAC ha sido cotidiano. "Es una pesadilla que no merecemos", asevera.





Pese a ello, paradójicamente, la Sedatu se ha convertido en Veracruz en 'protectora´ de los invasores ligados al PRD: "Acuérdate de mí, en 7 meses (la Sedatu) nos van a dar los papeles" que acreditan la legítima propiedad, alcanzó a jactarse uno de los autodenominados ´campesinos zapatistas´. Hay amenaza de por medio a la Ciudad de México y Xalapa si la dependencia no falla a su favor.





En la zona hay al menos 500 propietarios, incluido el mismo ayuntamiento de Coatepec, y la mayoría de escasos recursos que han tenido sus tierras durante generaciones y ahora han sido amenazados con ser despojados por la dependencia federal. "Ahora que se están enterando que estas personas están pidiendo lo suyo están con mucho miedo y dispuestos a defender su tierra, pues ese es su derecho", expresa un propietario.

RECURRIRÁN A CNDH Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA





"La Sedatu sí ha cometido irregularidades en contra de mis representados (...) Un ejemplo de lo anterior es que no nos ha dado el derecho, también humano, por cierto, de accesar al expediente. Llevo dos meses yendo a la Sedatu permanentemente y me dicen que no, que el expediente está en México, que hay que pedir autorización en México. Y, por cierto, no hay ni personal", expuso Itzel Jurado Ortiz, abogada de los afectados de Coatepec.





Ante la ´mano negra´ que se percibe entre funcionarios de la Sedatu se tuvo que recurrir a un amparo para que un juez federal obligue a la dependencia a proporcionar el expediente a los agraviados. "Por las situaciones irregulares (de la Delegación de la Sedatu en Veracruz) podrían fincarse responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios federales a cargo del procedimiento y de la propia secretaría a nivel nacional", advirtió Jurado Ortiz





También se recurrirá también a la CNDH para que dé acompañamiento al caso y a la Secretaría de la Función Pública. "Es penoso decirlo: de todos los procedimientos con los que yo me he enfrentado, éste es el más surrealista, es el más impresionante... Escuchar, por ejemplo, a alguien decir (a la funcionaria de Sedatu que lleva expediente por conflicto en el bosque de niebla): ´yo no soy servidora pública...´ ¿No, pues entonces qué eres? No hay claridad de las responsabilidades que se tienen", lamentó Itzel Jurado Ortiz.













