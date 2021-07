Se va por aborto legal y seguro en Veracruz este año: Mónica Robles

"Lo vamos a intentar. No puedo asegurar que lo vamos a lograr. Ojalá porque sería cumplir con una responsabilidad", aseveró.

Aún restan alrededor de cuatro meses de actividades legislativas, por lo que se buscaría el consenso necesario.

"No ha habido el consenso necesario. Ha habido diputados y diputadas, particularmente de oposición, que consideran que respetar los derechos de las mujeres no es un tema de agenda legislativa. No ven que la interrupción legal del embarazo es un tema de salud pública", afirmó Mónica Robles Barajas.

