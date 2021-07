Se trabajará en protocolo tras suicidio en Cuartel San José: Cuitláhuac

En conferencia de prensa expuso que se trabajará en un mecanismo de atención en esos casos, puesto que no es el primero, y que la Fiscalía General del Estado , por oficio, investigará lo ocurrido y dará su conclusión.

"Hace más de un año hubo alguien que intentó tirarse de un edificio y la policía estatal lo salvó estando en la orilla de la cornisa y se resguardaron sus derechos porque también esta persona era notoria su afectación psicológica y luego lo intentó por segunda vez y también se volvió a intervenir a tiempo", dijo.

Sobre el caso más reciente aclaró que no era un delincuente y que, "lamentablemente en lo que la guardia empezó a hacer las llamadas iban a proceder a pasarlo a otro lugar donde tuviera esta atención médica, alcanzó un objeto punzocortante y de inmediato se lesionó el cuello; aun así, el policía intentó detenerlo y se abalanzó sobre él y lo cortó a él de la mano, el policía resultó también lesionado y la lesión que se hizo esta persona fue de mucha gravedad".

Expuso que tras esta situación se desmayó y perdió la vida momentos después, "el médico del cuartel intentó acercarse para atenderlo, pero no lo logró".

"Fue algo muy lamentable, estaba determinado a quitarse la vida, desconocemos las razones y lo que he pedido es que se cuide más la custodia de las personas, aunque finjan estar bien, el cuidado es tratarlo con sus derechos de ciudadano, no se les puede esposar a esta persona, él estaba tranquilo, no estaba ni agresivo ni nada, al ponerse en las instalaciones en esa situación sí alcanzó un objeto punzocortante y se degolló, pero fue en segundos", abundó.

