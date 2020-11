Se retomarán reuniones con familiares de desaparecidos

La directora general de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma Arronte, adelantó que en breve se retomarán las mesas de trabajo que los colectivos de familiares de personas desaparecidas tenían con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y autoridades estatales.

Recordó que fueron suspendidas por la pandemia por el COVID-19 pero pronto podrán retomarse.

"Se están por retomar ya, ahora que estamos como entre semáforo naranja y amarillo que entendemos la necesidad que hay de que se hagan las reuniones", dijo.

No obstante, explicó que hasta que no tengan "luz verde" no podrán realizarlo, aunque ya se están organizando las mesas regionales para que sean retomadas por la agenda del gobernador.

La funcionaria estatal rechazó que esto signifique que existe desatención a los colectivos de familiares de personas desaparecidas puesto que se ha logrado avanzar en varias de sus demandas.

"Nunca se les ha desatendido, o sea el que no haya reuniones no significa que los temas no se trabajen y no se avancen", abundó.

Estas mesas de trabajo mensuales fueron un compromiso del gobierno estatal desde el inicio de su gestión por lo que algunos representantes de los colectivos han reprochado la falta de seguimiento y atención a sus peticiones.