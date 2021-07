Se resiste Poder Judicial de Veracruz a investigar corrupción, afirman magistrados

Lo anterior se puede escuchar en la grabación sobre dicha reunión que fue difundida a medios de comunicación, en donde se escucha a dos magistrados atender los posibles hechos de corrupción del pasado.

No obstante, luego de que Romero Cruz explicó las razones para desaparecer juzgados y recortarse compensaciones, replicó que la reunión no era para abordar dichos asuntos, negándose a hablar sobre las Asociaciones Público Privadas con las que se construyen las Ciudades Judiciales en distintos municipios del estado.

En el audio se escucha a la magistrada Concepción Flores Saviaga señalar que la actual presidenta no ha querido reunirse con un grupo de magistrados que buscan revisar posibles actos de corrupción perpetrados en períodos anteriores.

"Yo le quiero decir que desde que tomó posesión la presidenta cuatro magistrados integrantes del pleno le pedimos una reunión para revisar las anteriores administraciones y no se ha llevado a cabo a la fecha este pleno por falta de voluntad de la administración y que ella no ha tomado la determinación y eso es importantísimo porque de ahí se están cumpliendo contratos ilegales desde todos los puntos de vista administrativos.

"Yo no lo denuncié, yo lo platiqué con la magistrada, yo le dije que eso era muy importante, revisar las administraciones anteriores para sanear", dijo Flores Saviaga.

Por su parte el magistrado Jorge Espinoza Castillo señaló que la mala administración llevó al Poder Judicial a la situación que actualmente atraviesa.

"Ahorita puede haber consecuencias o ya las hay, por la mala administración que ha venido, entonces habría que cancelar proyectos que no funcionan, que no nos llevan a nada y entonces sería nuestra aportación y podríamos aportar ideas para revocar esos acuerdos que no le dan nada al Poder Judicial y nos llevan a una situación de recorte salarial innecesario.

"Pero esto, no hablemos de este presupuesto, que si se acabó, que si vienen los (juzgados) laborales; esto viene de atrás y eso nadie lo ha tocado, nadie ha hecho nada", planteó ante la presidenta del Poder Judicial.

Incluso reconoció que los anteriores presidentes del Tribunal "han hecho lo que han querido", pero nadie había actuado porque nunca se afectaron los intereses de los magistrados; "nunca nos habían lesionado en nuestros salarios y eso implica que nosotros no hemos abierto la boca; pero ya esta situación ya ha avanzado demasiado".

Ante estos planteamientos, la presidenta del Poder Judicial dijo que el único tema para abordar era el recorte de compensaciones y explicar la razón por la que se determinó el cierre de juzgados que no estaban dando resultados y para los que no había dinero, advirtiendo que desde el Poder Ejecutivo se les informó que no existen recursos para solventar todo el déficit de 500 millones de pesos.

"El tema que ya tratamos pues es el apoyo voluntario para el Poder Judicial; el gobierno no tiene dinero, ya quedó bien claro que el gobierno no tiene dinero, está pagando mucho de los gobiernos corruptos anteriores, ustedes lo saben (...).

"No venimos, es decir, no venimos a tratar el tema de as APP´s, que si revisar los contratos, que si esto; es solamente lo que les dije, un porcentaje, el que quiera sumarse voluntariamente que me lo dijera y yo decirle al señor gobernador ´fulano, zutano, perengano van a apoyar´, pero no a revisar los contratos y otro tipo de cuestiones; era eso exclusivamente", agregó la presidenta del Poder Judicial.

Durante la conversación incluso evidenció que algunos magistrados sí apoyaron en su momento a Edel Álvarez Peña durante un año aportando parte de su nómina para las becas de todos los hijos de trabajadores.

"Entonces sí apoyaron a Edel; hizo lo que hizo y aquí que estamos tratando de hacer las cosas bien, pues vemos no mucha disposición", lamentó la presidenta.

En ese momento se escucha a Jorge Espinoza Castillo argumentar que se apoyó a Edel porque eran los fines políticos debido a que estaba intentando reelegirse.

"Él buscaba la ratificación en la presidencia del Tribunal y de esa manera quería congraciarse con el gobierno", aseveró el togado.