Se manifiestan empleados del ISSSTE por falta de insumos

En la clínica de San Bruno, en Xalapa, reclamaron la falta de materiales para evitar contagios





Como ha sucedido en otros nosocomios, personal de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Veracruz, de la clínica de San Bruno, protestaron por la falta de insumos básicos para atender a posibles enfermos de COVID-19.



Acusaron que el equipo de médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza, temen ser contagiados por no contar los elementos básicos de protección.



"Aquí atendemos sin saber quién tenga o no la enfermedad, sin embargo, todos estamos dando la cara, nadie se ha ido, pero no hay un plan de contingencia. Hay gente que está en pánico y se deberían tomar medidas, pero a la voz de ya", dijo la enfermera de ginecología, Irma Landa.



Otra de las enfermeras dijo que el personal del ISSSTE no se niega a trabajar, pero entre el personal hay trabajadores de más de 60 años y con enfermedades crónico degenerativas, quienes están en mayor riesgo.



"Aquí hay diabéticos, hipertensos y demás, nosotros necesitamos saber si nos vamos porque así nos tienen desde del viernes, yo le entro a la batalla si nos dicen que nos quedemos, pero si algo me pasa o salgo infectada yo demando a la institución', añadió.



El secretario general del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático del ISSSTE, Juan José Hernández Domínguez, dijo que dentro del ISSSTE se requieren equipos de protección como: guantes, cubre bocas con estándares de seguridad comprobados y mascarillas que los proteja de verdad.



Criticó que la delegación del ISSSTE esté violando el decreto presidencial, quien se ha pronunciado por priorizar a los grupos vulnerables, además de que no se proteja al demás personal de salud.