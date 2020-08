Se evaluará la posibilidad de reabrir bares en Xalapa

El regidor titular de la comisión edilicia de Comercio, Francisco González Villagómez, dijo que una vez que se realice la evaluación por la extensión del horario de ventas de bebidas alcohólicas, se irá evaluando la posibilidad de abrir otros espacios de manera paulatina como los bares.

Recordó que por el momento solo se permite que abran los restaurantes con venta de bebidas alcohólicas que lo tengan así en sus licencias de funcionamiento.

"Los bares no porque además de vender bebidas alcohólicas algunos tienen música, algunos tienen otro tipo de actividades que no se desarrollan y es hasta altas horas de la madrugada y no es posible que ellos puedan abrir por el momento", dijo.

El edil dijo que no se cierran a la posibilidad de que puedan funcionar con un porcentaje de su aforo, pero destacó que se debe evaluar poco a poco.

"Debemos ser prudentes en el planteamiento y en la medida que evaluemos esta primera etapa de la extensión del horario, una vez que pase esto, esperemos que todo funcione bien y que la economía se vuelva a reactivar, que la gente vuelva a tener sus empleos y partiendo de ahí ver qué decisiones tomamos", añadió.

Refirió que a algunos de los bares no les conviene abrir como restaurantes porque aunque tengan la licencia de restaurante con ventas de bebidas alcohólicas su giro es otro y no les conviene; "ellos ponen música en vivo, tienen otro tipo de actividad y no les va a dar lo suficiente, quieren la apertura total del negocio y el giro y por el momento eso no es posible".

Sin embargo llamó a los dueños de ese sector a acercarse al área de Comercio para poder dialogar y llegar a acuerdos.

"Yo les pediría a ellos que se acercaran, yo siento que se han acercado a algunas áreas pero en la comisión de Comercio podemos ver cómo solucionar el problema porque sí fue compromiso de inicio de apoyarles por lo menos con despensas", dijo.